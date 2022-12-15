Военнослужащие Минобороны КР выполнили прыжки с парашютом из вертолета

Военнослужащие Кыргызстана выполнили прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 МТВ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"На аэродроме воинской части 23565 Сил Воздушной обороны ВС КР личный состав единого центра воздушно-десантной подготовки Министерства обороны, воинских частей 52806 и 10128, Национальной гвардии и летно-подъемного состава 23565 Сил воздушной обороны выполнили учебно-тренировочные прыжки с парашютом из вертолета Ми 8 МТВ в диапазоне высот от 600 до 800 метров.

Прыжкам с парашютом предшествовало прохождение личным составом курса наземной подготовки, в ходе которой были отработаны вопросы освоения материальной части, общей конструкции парашюта, мер безопасности, а также укладка парашюта и предпрыжковая подготовка.

Цель прыжков - совершенствование военнослужащими навыков десантирования парашютным способом со средств армейской авиации как обязательного элемента подготовки подразделений спецназа Вооруженных сил КР.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра обороны Акылбека Дононбаева, сегодня в учениях приняли участие 83 солдата.

"Завтра еще около 80 военнослужащих пройдут подготовку и совершат еще один прыжок с парашютом. Впереди еще одна полноценная тренировка - 21 декабря. В ней 60 солдат не только свободно будут прыгать с парашютом, но и выполнят задание. Например, бойцы подразделений специального назначения "Пантера" и "Скорпион" будут прыгать с оружием и проходить обучение по захвату одного объекта", - рассказал он.

Дононбаев добавил, что вертолеты будут полностью отремонтированы, и в дальнейшем 100-200 военнослужащих будут проходить подобные учения ежемесячно".