Рост ОРВИ: В Бишкеке горячая линия 118 оказывает консультативную помощь

Медицинские работники центров семейной медицины города Бишкек продолжают наблюдение за состоянием здоровья обратившихся пациентов с ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Из-за роста обращений по приказу городского управления здравоохранения все центры семейной медицины на весь период эпидсезона работают в субботу с 08.00 до 18.00 часов и в воскресенье с 08.00 до 14.00 часов.

С 9:00 до 18:00 ч. работает горячая линия 118, которая окажет консультативную помощь всем обратившимся.

Для своевременного оказания медицинской помощи детям, медицинские работники ЦСМ продолжают дежурство в 2 смены в субботние и воскресные дни с 08.00 до 20.00 часов в приемном отделении Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Дорогие родители! Дети с признаками острой респираторной инфекции должны оставаться дома и не посещать дошкольные образовательные организации и школы.

При первых симптомах болезни необходимо обратиться к врачу, так как рационально вовремя подобранная терапия - залог быстрого и устойчивого выздоровления.

Актуальные телефоны регистратур центров семейной медицины города Бишкек:

•ЦСМ №1 - 0312 64 45 42;

•ЦСМ №2 - 0312 21 03 57;

•ЦСМ №3 - 0312 32 52 32;

•ЦСМ №4 - 0312 43 39 07;

•ЦСМ №5 - 0312 63 51 23;

•ЦСМ №6 - 0312 57 02 84;

•ЦСМ №7 - 0312 66 20 44;

•ЦСМ №8 - 0312 42 69 62;

•ЦСМ №9 - 0312 21 17 32;

•ЦСМ №10 - 0312 67 82 74".