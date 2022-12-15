Пиарщики Путина в Бишкеке оказали ему медвежью услугу?

Не так давно президент России Владимир Путин в Бишкеке во время своего участия на заседании Высшего Евразийского экономического совета дал пресс-конференцию для журналистов, на которой ответил на ряд вопросов. И вроде все как обычно, те же традиционные и стандартные вопросы, если бы не одно но.

Думается, это была одна из тех первых запланированных пресс-конференций, о которых ранее говорил пресс-секретарь главы РФ Песков, по словам которого большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет, но президент пообщается с журналистами "в ходе зарубежных поездок".

Примечательна же пресс-конференция в Бишкеке была не только тем, что в ней принимали участие исключительно российские государственные и лояльные к власти СМИ, но и тем, что кроме журналистов из России вообще больше никого и не было. Как будто и не проходил в это время саммит в столице Кыргызстана с участием представителей СМИ всех стран ЕАЭС. Почему их всех не пригласили, а тем более кыргызстанских журналистов, остается только гадать.

Если в аппарате президента России опасались, что со стороны зарубежных СМИ будут провокационные вопросы, например, касательно спецоперации в Украине, то опасения эти были напрасны. Во-первых, каждый лидер привез свой, так называемый, президентский пул, во-вторых, в условиях экономического кризиса каждой стране ЕАЭС, как говорится, своих проблем хватает. Вопросы были бы только относительно экономических связей, ОДКБ, границ, ШОС и, возможно, еще улучшения условий для мигрантов.

Из всего этого можно сделать только один вывод, что в аппарате президента России просто на просто оказали медвежью услугу своему лидеру. Мало того что не учли все вышеназванные моменты, так еще, будучи сами в гостях, повели себя, мягко говоря, не как гости страны, тем самым, оставив после себе не очень благоприятное впечатление.