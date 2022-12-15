Система водоснабжения Сулюкты не принята в эксплуатацию

Управлением ГКНБ по Баткенской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением отдельными должностными лицами мэрии города Сулюкта. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В Сулюкте Баткенской области по проекту "АРИС" с 2018 года ведутся работы по реабилитации системы водоснабжения на общую сумму 225 миллионов 173 тысячи 374 сомов. Однако выполненные работы не соответствуют предъявляемым требованиям. До сегодняшнего дня потребители не обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды. Не принята в эксплуатацию система водоснабжения города.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия на предмет установления целевого использования выделенных средств при проведении ремонтных работ.