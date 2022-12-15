В колонии № 14 открыли информационный стенд в честь Самаркула Рыспаева

На днях исполнилась одна из самых важных дат в истории уголовно-исполнительной системы нашей республики. А именно – 100-летие полковника Самаркула Рыспаева, который более двух десятков лет возглавлял всю пенитенциарную систему нашей отчизны и по праву считается одним из основоположников УИС.

В честь этого события в учреждении № 14 в селе Вознесеновка Чуйской области было проведено мемориальное мероприятие с участием администрации и личного состава: собрание и появление медийного стенда с автобиографией Самаркула Рыпаевича, плюс наглядный фотоотчет о текущей деятельности этого учреждения СИН на данном участке.