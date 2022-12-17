Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в воскресенье, 18 декабря, приглашает публику на вечер памяти выдающегося балетмейстера, народного артиста Кыргызской Республики Нурдина Тугелова. Поклонники классики смогут насладиться балетом Михаила Раухвергера "Чолпон" в трех действиях.

Начало в 18 часов.

23, 24 и 25 декабря в театре премьера детского музыкального спектакля "Айболит и Бармалей". Режиссер - народный артист России Владимир Назаров.

Начало в 12 часов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 17 декабря, утром на Большой сцене представляет вниманию юных зрителей сказку Григория Остера "Лесной переполох". А вечером уже взрослой публике здесь покажут комедию "Женитьба Бальзаминова", созданную по трилогии Александра Островского.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 18 декабря, утром для детей актеры театра сыграют сказку "Белоснежка и семь гномов". Спектакль поставлен по пьесе Льва Устинова и Олега Табакова. Вечером этого дня в театре покажут мелодраму "Любовь, замурованная в янтаре". Автор произведения, положенного в основу данного представления, Никола МакОлифф.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

20, 21, 22 и 23 декабря в театре премьера – пластико-драматическая фантазия "Сказка о царе Салтане". Поставила спектакль по мотивам произведения Александра Пушкина режиссер Арина Бессергенева (Москва).

Начало спектаклей в 10, 13 часов и 15 часов 30 минут.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова сегодня, 17 декабря, и в воскресенье, 18 декабря, можно посмотреть комедию "Алда жаш жубайлар, ай!".

Начало спектаклей в 18 часов 30 минут.

19 декабря в КНАДТе состоится презентация нового альбома Фольклорно-этнографического театра "Ордо сахна" - "Изги жол". В альбом вошло 10 композиций: 5 аутентичных мелодий с многовековой историей, которые были отобраны из архива и 5 композиций композиторов нашего столетия.

Начало в 19 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева 20, 21, 22 и 23 декабря премьера спектакля "Новогодние приключения" и представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Начало в 14 часов.

В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 17 декабря, пройдет "Концерт классической музыки" из серии "Эрнис Асаналиев приглашает…". Зрители услышат Президентский камерный оркестр "Манас" при Управлении делами президента под управлением народного артиста КР Эрниса Асаналиева.

Начало в 18 часов.