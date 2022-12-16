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ЦОУ МВД круглосуточно отслеживает криминогенную ситуацию в КР

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Центр оперативного управления МВД КР круглосуточно отслеживает криминогенную ситуацию в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Кыргызстане уже не первый год остро стоит вопрос цифровизации на всех уровнях – приоритетное направление, позволяющее стране шагать в ногу со временем. Внедрение в МВД КР системы мониторинга криминогенной и общественной ситуации камерами видеонаблюдения, является одним из важных этапов цифровизации. Указанная Система запущена ведомством в 2019 году.

Обеспечение безопасности кыргызстанцев от преступных посягательств, террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности и повышение эффективности работы правоохранительных органов за счет оптимизации управления силами и средствами - главные цели применения камер наружного видеонаблюдения.

Сегодня в республике работает более 2 141 камеры. Отслеживание криминогенной ситуации круглосуточно ведётся сотрудниками Центра оперативного управления СОБ МВД КР.

Использование наружного видеонаблюдения позволяет:

- своевременно предупредить и пресечь нарушения закона, коррупции среди сотрудников ОВД;

-повысить эффективность профилактики правонарушений, сократить количество правонарушений за счет их предупреждения;

-своевременно реагировать на осложнение оперативной обстановки;

-оказывать первую помощь при несчастных случаях, правонарушениях, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан;

Камеры Системы имеют возможности поворота на 360 градусов, наклона, приближения до 500 метров, направления съёмки на заданные объекты и ведения наблюдения за ними, идентификации лиц, для чего используются нейросети, считывающие и анализирующие уникальные черты лица и сверяющие их с базой.

С помощью Системы раскрыты кражи мобильных телефонов и другого имущества граждан, незаконное хранение наркотических средств, своевременно направяется медицинская помощь гражданам, нуждающимся в ней, пресечены факты массовых драк, значительно увеличилось число задержания лиц, находящихся в розыске и установления местонахождения без вести пропавших лиц. Благодаря видеонаблюдению, установленному в изоляторах временного

содержания пресечены попытки суицида, употребление наркотических средств.

Кроме этого, в Кыргызстане запущен проект по обеспечению участковых уполномоченных милиции нагрудными камерами, осуществляющими фотовидеофиксацию правонарушений, профилактику конфликтов между гражданами и милиционерами, предупреждение коррупционных проявлений

среди сотрудников ОВД.

В Центральном аппарате МВД КР создан Центр мониторинга, где ведётся отслеживание несения службы сотрудниками УУМ, оснащенными нагрудными камерами. Изображение со звуком с видеорегистраторов, напрямую транслируются в Центр.

При полной и успешной интеграции Системы, ожидаются следующие результаты:

- искоренение коррупции в ОВД КР;

- снижение уровня преступности и повышение уровня защищенности граждан;

- обеспечение личной и имущественной безопасности кыргызстанцев;

- усиление антитеррористической защиты стратегических объектов,

обеспечение общественного порядка во время массовых мероприятий государственного и иного масштаба;

- создание единого информационного архива видеозаписей общественной и криминогенной направленностей.

Цифровизация – это стратегическое направление масштабной реформы МВД КР. Мы живем в эпоху технического прогресса и максимально будем использовать ее потенциал.


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URL: https://www.vb.kg/425461
Теги:
МВД, Кыргызстан
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