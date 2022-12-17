Для внедрения зеленых технологий в КР нужны законодательные стимулы

О необходимости законодательных стимулов для внедрения и использования зеленых технологий в Кыргызстане шла речь на встрече, организованной Международным деловым советом (МДС). В ней приняли участие представителей госструктур, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и СМИ.

Экологически чистые, зеленые технологии сегодня стремятся использовать во всем мире. Мировое сообщество прилагает масштабные усилия для того, чтобы сделать зеленую экономику эффективной моделью развития. В основе такой экономики – зеленые технологии.

Зеленые технологии нужны и Кыргызстану, чтобы сохранить экосистемы и биоразнообразие и при этом обеспечить рост доходов. Но для их развития очень важно иметь законодательные стимулы, как это принято в международной практике. Это могут быть налоговые и таможенные льготы, доступное финансирование – бизнесу должно быть выгодно применение зеленых технологий.

"Мы провели краткий анализ имеющихся на сегодняшний день законодательных стимулов, а также выработали предложения по внедрению других необходимых стимулов по переходу к использованию зеленых технологий на основе международной практики, - сообщил глава МДС Аскар Сыдыков. - В рамках исследования рассмотрены стимулы в таких важных для Кыргызстана отраслях как недропользование, сельское хозяйство и туризм".

Анализ, проведенный экспертами МДС, показал, что, по предварительным подсчетам, сельскохозяйственный блок содержит шесть экологических стимулов, в горнорудной отрасли их тоже шесть, а в туризме пока один, и тот косвенно касается отрасли – обнуления таможенной пошлины и отмены налогов на ввоз электромобилей в страну. Этих стимулов явно недостаточно, и к тому же они не систематизированы.

Государственное регулирование в нашей стране должно основываться на мировых тенденциях, заключили эксперты. Строительные нормы, функциональные зоны и режимы использования земель не учитывают современных технологий, ориентированных на зеленые виды деятельности.

Например, анализ законодательства в сфере туризма показал, что специальных налоговых льгот, направленных на деятельность компаний по обращению с отходами и вторичными ресурсами, нет. Управление отходами в лучшем случае ограничивается такими добровольными инициативами, как раздельный сбор и сортировка.

Эксперты считают, что нужны специальные налоговые льготы, направленные на деятельность по обращению с отходами и вторичными ресурсами. В управлении бытовыми отходами рекомендовано использовать международный опыт: России - по хранению отходов и взиманию плат, Шотландии - по разделению отходов на местах образования, Англии и Франции - по передаче управления очистными сооружениями частным компаниям с участием муниципалитета в совете.

Международный опыт эксперты советуют применять в недропользовании и смежных производствах. Представляют интерес опыт Канады по управлению ледниками (на стыке их рационального использования и естественного таяния), Чили - по разработке социального пакета и устойчивого управления месторождениями.

В сельском хозяйстве законодательные стимулы преимущественно фискальные (в основном через НДС и местные налоги). По мнению экспертов, законодательный режим использования земельных и водных ресурсов является ограничительным. Так, если территории обозначены сельскохозяйственными землями, то это ограничивает от любых видов деятельности на них. Для улучшения ситуации в отрасли рекомендовано использовать опыт Грузии по разрешенным видам деятельности в пределах земель сельскохозяйственного назначения.

Сельскохозяйственная отрасль в целом, как и туризм, является кросс-секторальной, ее общие подходы применимы во всех других отраслях, заключили эксперты.

Однако 2022 год смело можно назвать годом изменений. В стране разрабатываются и недавно были приняты основные нормативные акты и государственные программы по "озеленению" экономики и внедрению законодательных стимулов. Это налоговые послабления, специальные требования к рекреационным зонам Иссык-Куля, ряд мероприятий по исполнению Указа президента КР об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

Для всестороннего рассмотрения результатов исследования МДС планирует провести консультации с различными организациями и заинтересованными сторонами, а также совместно с госорганами рассмотреть пути расширения законодательных стимулов для зеленой экономики в Кыргызстане.