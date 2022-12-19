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Псковские поисковики ведут розыск родных бойца Ильи Добренко из Чаека

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- Светлана Лаптева
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Псковские поисковики ведут розыск родных Добренко Ильи Кирилловича 1919 года рождения, призванного из села Чаек Джумгальского района, Тяньшанской, а ныне Нарынской области.

Командир поискового отряда "Патриот 60" города Невель из Псковской области рассказал vb.kg, что "в ходе работы были обнаружены останки Добренко Ильи Кирилловича 1919 года рождения. По его словам, в данный момент он уже перезахоронен.

"Он родом из села Поспелиха Алтайского края. А был призван из Киргизской ССР. По данным ОБД "Мемориал", дома его ждала жена Комаристова Мария Дмитриевна и двое детей. Боец был опознан по медали "За боевые заслуги". Просим помощи в поиске родственников с целью информирования о месте гибели и захоронения, а также передачи медали", - сказал командир поискового отряда.

Поиск родных ведется для передачи семье награды.

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Контактные данные: Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа Биздин Жениш" Светлана Лаптева +996555923603 ptahasvet@mail.ru


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URL: https://www.vb.kg/425487
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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