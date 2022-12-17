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ГКНБ выявлены факты незаконной добычи угля частными компаниями

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- Асия Канаева
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Выявлены и пресечены факты незаконной добычи угля частными компаниями в Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

ГУ ГКНБ Джалал-Абадской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты незаконной добычи угля частными компаниями на территориях Ак-Жолского и Ак-Сууйского с/у Аксыйского района Джалал-Абадской области.

В процессе осуществления следственно-оперативных мероприятий, были привлечены специалисты Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и ГУ "Кадастр", в результате чего были выявлены нарушения со стороны частных фирм.

Согласно заключению привлеченных специалистов, фирмы нарушители проводили работы за пределами лицензионной площади, без соответствующих разрешительных документов и регистрации тем самым нанесли ущерб государству на общую сумму 4 477 723 (четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч семьсот двадцать три) сома.

В ходе доследственной проверки со стороны частных фирм было инициировано добровольное возмещение причиненного ущерба государству в размере 2 205 715 (два миллиона двести пять тысяч семьсот пятнадцать) сомов, вместе с тем были пресечены и предотвращены дальнейшие правонарушения в сфере недропользование.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/425492
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, уголь, возмещение ущерба
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