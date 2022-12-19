Фильм "Эсимде" удостоен Гран-при международного кинофестиваля "Евразия"

Новый фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата "Эсимде" удостоен Гран-при международного кинофестиваля "Евразия". Об этом сообщила кинопродюсер Алтынай Койчуманова на своей странице в Facebook.

Торжественная церемония закрытия XVI фестиваля прошла вчера, 18 декабря в Алматы. В конкурсе принимали участие 15 кинолент евразийского континента. Главный приз кыргызскому режиссеру вручил председатель жюри, известный кинорежиссер Али Хамраев. Вместе с традиционной золотой статуэткой МКФ "Евразия" Актан Арым Кубат получил сертификат на денежный приз. Церемония закрытия фестиваля завершилась показом фильма-победителя.

МКФ "Евразия" был основан в 1998 году. На сегодня он является единственным казахстанским кинофестивалем, аккредитованным Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).