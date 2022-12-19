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Фильм "Эсимде" удостоен Гран-при международного кинофестиваля "Евразия"

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- Айжан Мамбеталиева
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Новый фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата "Эсимде" удостоен Гран-при международного кинофестиваля "Евразия". Об этом сообщила кинопродюсер Алтынай Койчуманова на своей странице в Facebook.

Торжественная церемония закрытия XVI фестиваля прошла вчера, 18 декабря в Алматы. В конкурсе принимали участие 15 кинолент евразийского континента. Главный приз кыргызскому режиссеру вручил председатель жюри, известный кинорежиссер Али Хамраев. Вместе с традиционной золотой статуэткой МКФ "Евразия" Актан Арым Кубат получил сертификат на денежный приз. Церемония закрытия фестиваля завершилась показом фильма-победителя.

МКФ "Евразия" был основан в 1998 году. На сегодня он является единственным казахстанским кинофестивалем, аккредитованным Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).


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URL: https://www.vb.kg/425517
Теги:
Казахстан, кино, награда, фестиваль, Кыргызстан, фильм
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