Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.82 - 91.82

В 2023 году туроператоры продолжат продвигать страну на международной арене

119  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фонд поддержки развития туризма в КР сегодня принял участие в заседании Кыргызской ассоциации туроператоров, посвященном итогам 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, перед турсообществом Фонд выступил с презентацией всей своей деятельности, рассказав о целях, реализуемых проектах и планах. В настоящее время Фонд работает над облегчением ведения бизнеса и созданием для туроператоров КР режима единого налогообложения (4% с оборота за наличный расчет и 2% – за безналичный).

Фонд прилагает максимум усилий, чтобы на всех международных выставках по туризму Кыргызская Республика продвигалась консолидировано – единым национальным павильоном. В уходящем году на выставках в разных странах было организовано четыре таких павильона, и туроператорам КР дана возможность представить на них свои продукты и услуги. В 2023-м такая практика продолжится.

"Мы благодарны КАТО за оказанную поддержку в информационном пространстве, – отметил вице-президент Фонда Кайрат Итибаев. – Фонд открыт к конструктивным предложениям и будет рад содействовать в экспертизе и подготовке инвестиционных проектов в сфере туризма".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425527
Теги:
туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  