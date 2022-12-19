В 2023 году туроператоры продолжат продвигать страну на международной арене

Фонд поддержки развития туризма в КР сегодня принял участие в заседании Кыргызской ассоциации туроператоров, посвященном итогам 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, перед турсообществом Фонд выступил с презентацией всей своей деятельности, рассказав о целях, реализуемых проектах и планах. В настоящее время Фонд работает над облегчением ведения бизнеса и созданием для туроператоров КР режима единого налогообложения (4% с оборота за наличный расчет и 2% – за безналичный).

Фонд прилагает максимум усилий, чтобы на всех международных выставках по туризму Кыргызская Республика продвигалась консолидировано – единым национальным павильоном. В уходящем году на выставках в разных странах было организовано четыре таких павильона, и туроператорам КР дана возможность представить на них свои продукты и услуги. В 2023-м такая практика продолжится.

"Мы благодарны КАТО за оказанную поддержку в информационном пространстве, – отметил вице-президент Фонда Кайрат Итибаев. – Фонд открыт к конструктивным предложениям и будет рад содействовать в экспертизе и подготовке инвестиционных проектов в сфере туризма".