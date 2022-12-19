Жоламан Шаршенбеков номинирован на звание "Лучший борец года"

Жоламан Шаршенбеков, член национальной сборной по греко-римской борьбе, номинирован на звание "Лучший борец года" 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Жоламан Шаршенбеков в 2022 году завоевал 6 медалей. Золотую медаль завоевал на чемпионате мира, на чемпионате Азии по борьбе, на Исламских играх, серебряную медаль на международном кубке "Болата Турлыханова" и др.

В итоге с суммой 55 000 баллов он занял первое место в списке Всемирной организации борьбы среди весовой категории 60 кг.

Кроме того, на звание "Лучший борец года" по греко-римской борьбе были номинированы азербайджанец Эльданиз Азизли, турецкие борцы Бурхан Акбудак и Риза Каялп, сербский спортсмен Зураби Датунашвили.