Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.82 - 91.82

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 4 новых случая COVID-19

99  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ КР.

Из них: 2 госпитализированных, 2 амбулаторных.

С 12 по 18 декабря 2022 года, согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне.

Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике.

За 11 месяцев и 18 дней 2022г. всего зарегистрировано 21 810 случаев COVID-19, из них 19 800 (90,8%) подтвержденных лабораторно и 2010 (9,2 процента) подтвержденных клинико-эпидемиологически.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425530
Теги:
Кыргызстан, COVID-19, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  