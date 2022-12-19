В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 4 новых случая COVID-19

Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ КР.

Из них: 2 госпитализированных, 2 амбулаторных.

С 12 по 18 декабря 2022 года, согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне.

Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике.

За 11 месяцев и 18 дней 2022г. всего зарегистрировано 21 810 случаев COVID-19, из них 19 800 (90,8%) подтвержденных лабораторно и 2010 (9,2 процента) подтвержденных клинико-эпидемиологически.