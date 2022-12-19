В Кыргызстане открылся лыжный сезон

В Кыргызской Республике открыли лыжный сезон и чиновники прибыли на горнолыжную базу за час до открытия. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

"В этом году выпало много снега, отмечают владельцы горнолыжных баз, поэтому лыжные трассы находятся в "шикарном состоянии". А благодаря минусовой температуре можно дополнительно закидывать склон искусственным снегом.

Церемония открытия прошла на горнолыжной базе "Зил" близ Бишкека. Чтобы насладиться лыжней в полной мере заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, президент Фонда поддержки развития туризма в КР Елена Калашникова, которую наградили за вклад в развитие туризма, и некоторые другие чиновники прибыли за час до официального открытия. В итоге на церемонии награждения за вклад в развитие туризма Байсалов был в лыжных ботинках.

- Если целый день кататься по одному маршруту – так не развить лыжную базу. Условно говоря, мы здесь должны подняться, спуститься на Чункурчаке, подняться до Кашка-Суу и дальше, то есть все это должно строится большими кластерами, никакому бизнесу это не по зубам. И как наше руководство говорит, мы должны вкладывать деньги, целенаправленно закупать подъемники, все это расчищать и устанавливать. И потом уже говорить бизнесу: вот здесь ты поставишь гостиницу, здесь будешь оперировать и приносить миллионы и миллионы долларов налогов и поднимать местную экономику, поэтому пришло время, чтобы этим напрямую занялось государство. Это очень серьезное направление развития экономики.

Эдиль Байсалов отметил, что соседние страны вкладывают в развитие горнолыжного комплекса своих стран многие миллиарды долларов. Именно так, по мнению зампреда кабмина, и развиваются горнолыжные базы.

Напомним, Фонд поддержки развития турима в КР подписал соглашение с иностранными инвесторами о строительстве канатных дорог и зоны отдыха в ущелье Оруу-Сай в 30 километрах от Бишкека, а также спортивного комплекса олимпийского уровня на Иссык-Куле", - говорится в сообщении фонда.