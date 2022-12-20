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Путин подписал закон о повышении МРОТ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц", - говорится в законе.

Госдума приняла закон о МРОТ на 2023 год 7 декабря. "На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 процента", - сообщили в нижней палате парламента.

Размер прожиточного минимума, согласно подписанному президентом России федеральному закону, в 2023 году будет установлен на уровне 14 375 рублей.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/425543
Теги:
Владимир Путин, закон
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