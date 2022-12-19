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Темир Сариев стал новым президентом Торгово-промышленной палаты

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Новым президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана стал экс-премьер-министр КР Темир Сариев. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, президиум Торгово-промышленной палаты КР ранее утвердил трех претендентов на должность главы палаты, отвечающих всем необходимым требованиям.

Свои кандидатуры на пост выдвигали 9 человек.

"В результате решением президиума ТПП КР к выборам были допущены:

1. Советник гендиректора по экономическим вопросам и инвестиционным проектам "Проектный институт "Кыргызгипрострой", экс-премьер-министр КР Темир Сариев.

2. Учредитель и советник гендиректора компании INTEGRA Engineering Group Жодар Сайдилканов

3. Генеральный директор компании "Шумкар Логистик Компани" Авазбек Керимбаев.


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URL: https://www.vb.kg/425545
Теги:
Темир Сариев, ТПП, Кыргызстан
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