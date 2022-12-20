Камчыбек Ташиев окажет финансовую помощь Маматкалыеву Дайырбеку на операцию

Заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев окажет помощь Маматкалыеву Дайырбеку Кыялбековичу, нуждающемуся в лечении. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, Камчыбек Ташиев встретился с родителями Маматкалыева Дайырбека Кыялбековича, у которого диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

"Несмотря на пройденный курс химиотерапии, для полноценного лечения острого лимфобластного лейкоза по рекомендации врачей необходимо прохождение обследования и операции по пересадке костного мозга в индийской клинике "Фортис".

Из-за отсутствия возможности финансирования медицинских процедур, родители Маматкалыева обратились за помощью к главе ГКНБ Кыргызской Республики.

По результатам встречи, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев отметил, что ГКНБ КР окажет содействие в финансировании обследования и операции Дайырбека Маматкалыева в индийской клинике "Фортис"".