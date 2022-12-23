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Кто более радеет за развитие госязыка: депутат или учитель из Кара-Балты?

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- Бактыгуль Акжолова
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Есть в Кыргызстане лица, которые на каждом углу любят кричать о том, что надо всем говорить исключительно на государственном языке, но при этом палец о палец не ударят, чтобы внести что-то полезное и весомое в развитие госязыка. Среди депутатов в этом плане особенно выделяются некоторые из них, чьи имена постоянно мелькают в СМИ и которые сразу набрасываются на чиновников, делающих доклад на официальном языке. Максимум, на что их мозгов хватает, это только на идею переименовать улицы и районы на кыргызский язык.

Патриотизм ли это - большой вопрос? Больше напоминает на комплекс неполноценности перед жителями столицы, большая часть которых умеют свободно изъясняться на русском языке.

Да, разумеется, рано или поздно в Кыргызстане все должны будут уметь говорить на государственном языке. Так может стоит начать с создания условий для изучения языка, а не с попытки ущемить представителей других национальностей, которых в стране проживает почти половина. Нужно вести пропаганду языка, но делать надо это дипломатично, чтобы человек сам изъявил желание учить язык, а не потому, что его заставили. Например, Южная Корея задает мировой тренд через музыку, кино и свою культуру, тем самым вызывая желание у других жителей стран мира изучать корейский язык. Так почему бы и Кыргызстану не пойти по такой же модели. Парадокс, но зачастую у чиновников и депутатов, которые с пеной у рта требуют говорить только на кыргызском, свои же дети не разговаривают на родном языке. Почему бы в таком случае не начать с самих себя.

Есть люди, которые много говорят о чистоте, а есть, которые просто берут веник и подметают. В Кара-Балте простая учительница ведет бесплатные курсы кыргызского языка, и об этом уже написали местные СМИ, а один меценат оплатил ее работу. При этом он попросил не оглашать его имени. Человек просто из патриотических соображении, другого слова и не подберешь, решил сделать такой подарок для жителей Кара-Балты. Так кто более весомый вклад делает в развитие кыргызского языка: этот неизвестный предприниматель с учительницей или какой-нибудь депутат-пустозвон? Причем стоит напомнить, что прямая обязанность народного избранника – это законотворчество. Ответ, думается, для всех очевиден.

Бесплатные курсы кыргызского языка проходят в Кара-Балтинской школе № 5, и ведет их, как выше было сказано, учительница кыргызского языка с многолетним стажем Нуржамал Ибрагимова, которая разработала свою программу обучения для взрослых. К слову, в 2014 году она выиграла конкурс на лучший учебник по кыргызскому языку для 3-4 классов.

В интервью местной газете "Весть" директор этой школы Светлана Краснобородкина, которая является одной из ее учениц, рассказала, что она и ее коллеги с удовольствием посещает эти курсы.

"Да, вначале было трудно, но в настоящее время уже есть результаты, мы начали бегло говорить и понимать на кыргызском. Я хочу понимать, о чем говорят окружающие меня люди. В нашем городе есть проблема с изучением кыргызского языка. Желающих учиться много, но нет возможности. Во-первых, курсы платные и не у всех имеются финансовые возможности на обучение. Я нашла такую возможность, но столкнулась с другой проблемой. Многие курсы, направление на обучение детей, но я не ребенок, и нас нужно учить по другой системе. На наших же курсах за полтора месяца у нас уже пошли неплохие результаты", - говорит она.

Здесь хотелось бы добавить, что в нашей стране существует целая Национальная комиссия по государственному языку, в каждой мэрии сидит минимум по одному специалисту по развитию госязыка, но результат, как говорится, на лицо. Учащимся курсов Нуржамал Ибрагимовой повезло, что для них обучение бесплатное и что она сама разработала программу обучения для взрослых, но что делать остальным представителям нацменьшинств, которых в стране немало и которые изъявляют желание учить язык.

Наше почтение тем, кто молча и без лишнего пиара вносит свой неоценимый вклад в развитие кыргызского языка в стране, кто старается сделать его более доступным: это те, кто добавил в языковые обслуживания информационных технологий госязык; кто перевел произведения мировых классиков; тем, кто разрабатывает мобильные приложения на государственном языке, делая мир доступным для всего кыргызскоязычного населения.

Мы должны любить свой родной язык и беречь его, но в тоже время мы должны задаться вопросом, почему сами некоторые кыргызы не говорят на родном языке и с чем это связано? Возможны разные ситуации, и здесь не нужно строго судить, просто нужно создавать условия учить не только кыргызский, но и другие языки, чтобы весь мир стал более открытым для нас.


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URL: https://www.vb.kg/425631
Теги:
Кара-Балта, кыргызский язык, русский язык, Кыргызстан, учитель
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