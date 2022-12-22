Языковой вопрос в КР – заигрывание с Организацией тюркских государств?

Тот, кто получал в школе хорошие отметки, помнит непреложный закон физики: при низких температурах предметы сжимаются. Официальный язык, конечно, не физическое тело, но упомянутое свойство относится и к нему. С наступлением зимних холодов язык Лермонтова и Солженицына начал в Кыргызстане сильно терять в объёме.

Речь идёт о скандальном законопроекте "О государственном языке", разработанном Национальной комиссией по госязыку и языковой политике при президенте КР. Законопроект сильно ограничивает использование официального языка в публичной сфере. До языковых патрулей (как это было в соседнем Казахстане) в Кыргызстане пока не дошло, но русскоязычные кыргызстанцы уже ощущали на себе гнев не в меру "патриотичных" земляков.

При этом президент КР Садыр Жапаров продолжает публично призывать к сохранению русского языка и культуры. Но обратим внимание: законопроект готовила комиссия, в названии которой есть словосочетание "при президенте". Получается, что Жапаров, являясь заказчиком языковых изменений, всё-таки негласно одобряет ключевые тезисы предполагаемого закона? По крайней мере, президент пока не сказал ни единого слова осуждения, хотя и мог бы – всё-таки положения закона противоречат Конституции страны.

Как известно, русский язык назван в Основном законе КР официальным, а упомянутый законопроект существенно ограничивает сферы его использования. Так, все вывески должны иметь только "национальное" исполнение, то же самое происходит с документооборотом, а доля радио и телепрограмм на русском языке снизится до 30 процентов. Что это, если не прямое ущемление конституционных прав граждан республики, общающихся, по большей части, на официальном языке?

Неудивительно, что такие нововведения получили в обществе негативную оценку. В Сети развернулась по этому поводу целая полемика, участники которой обвиняли лоббирующих закон политиков в национализме, русофобии и дешевом популизме. После общественного резонанса вице-премьер КР Эдиль Байсалов заявил, что "проект нуждается в доработке" (взял паузу, чтобы население переключило своё внимание на другие вопросы?).

Но население нашей страны, если на что и отвлекается, так только на собственные проблемы. А их немало: наша республика по уровню жизни занимает предпоследнее место в списке стран СНГ. Лишь десять процентов граждан заявляют, что довольны зарплатой, медобслуживанием и жилищными условиями. При этом кабмин и депутаты зачем-то подбрасывают в костёр народного гнева новые дрова в виде неоднозначного законопроекта!

Теперь мэрия после заявления спикера Нурлана Шакиева начала процесс переименования советских названий районов Бишкека. Шакиев объяснил свое предложение тем, что эта мера может стать первым шагом на пути развития национального языка в стране. Но переименование только одного района, например, в честь Байтика Баатыра, потребует колоссальных денежных вложений. С каких это пор в городском бюджете появился такой профицит? При этом вопрос обеспечения углем столичной ТЭЦ и общественным транспортом в столице по-прежнему не решен из-за нехватки средств.

А может, всё обстоит гораздо проще и разработка русофобских законов является элементом заигрывания с Организацией тюркских государств, в которой первую скрипку играет Турция? Если так, то дело худо – в Казахстане кровавые январские события произошли как раз после того, как президент Токаев решил резко переориентироваться на Анкару. Может, не стоит повторять этот печальный опыт и нашему Кыргызстану?