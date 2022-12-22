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Два КАМАЗа и минеральные удобрения конфискованы в пользу государства

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- Асия Канаева
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Два КАМАЗа и минеральные удобрения конфискованы и переданы государству. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках борьбы с контрабандной деятельностью 24 июня 2022 года сотрудниками УГКНБ по Баткенской области были задержаны за попытку пересечения государственной границы вне пункта пропуска через ГГ КР в местности "Тал" Лейлекского района Баткенской области два автомобиля марки "КАМАЗ" с государственными номерами "А5511L" и "03KG105AAL" под управлением С.З.Ж. и Р.Э.Г. Вместе с водителями находились владельцы контрабандного груза - граждане Кыргызской Республики А.Н.Ж. и С.А.М.

При осмотре указанных грузовых автомобилей было обнаружено минеральное удобрение "Селитра" общим весом 20 тонн.

21 декабря по приговору Лейлекского районного суда граждане КР С.З.Ж., Р.Э.Г., А.Н.Ж. и С.А.М., участвовавшие в организации перевозки указанных контрабандных минеральных удобрений, были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 часть 3 статьи 231 УК КР ("Экономическая контрабанда"). Наложен штраф в размере 160 000 сомов каждому. Два КАМАЗа с государственными номерами "А5511L" и "03KG105AAL" и минеральные удобрение общим

весом 20 тонн конфискованы в доход государства.


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URL: https://www.vb.kg/425647
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, конфискация имущества
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