В Историческом музее открыли выставку памяти погибших баткенцев (фото)

Сегодня, 23 декабря, в Национальном историческом музее Кыргызской прошло мероприятие, посвященное памяти героев, погибших во время Баткенских событий в 1999-2000 и в 2022 годах.

В холле музея расположилась сама фотовыставка, состоящая из целого ряда личных фотографий ветеранов баткенских событий, а также различные документы, отражающие события, связанные с этой темой.

Воины Национальной гвардии вверх по ступенькам внесли портреты погибших в приграничном конфликте военнослужащих, которые в дальнейшем останутся в фондах исторического музея.

Открыли выставку государственный секретарь КР Суюнбек Касмамбетов, заместитель председателя кабинета министров - глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, депутаты Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, Камила Талиева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов и родители погибших воинов.

Суюнбек Касмамбетов отметил, что подвиги героев-мучеников должны навсегда оставаться в памяти и должны быть включены в школьные программы, а также отражены в документальных фильмах. Он добавил, что в настоящее время началась работа по созданию сериала.

Руководитель организации ветеранов Баткена Бишкека Канат Бакалов в своем выступлении отметил, что важно, чтобы ветераны баткенских событий и семьи погибших получили статус участников войны, причем без разделения на первую и вторую компанию.

"Если бы не мужество, героизм воинов, которые отстояли Кыргызстан в первой баткенской войне 1999-2000 года, то не было бы мира в нашем доме, а то во всей Центральной Азии. К сожалению, сейчас матери погибших в те времена получают всего 1 тысячу сомов. А это несправедливо. Мы просим обратить на это внимание. Нужен соцпакет, куда бы входило и медицинское обслуживание, и образование для детей погибших, и были бы учтены другие моменты. Сейчас ведется проработка этого вопроса в Минобороны и ЖК, и мы просим нас поддержать. Родные военнослужащих всегда должны быть уверены, что, если что-то случиться, любая война, конфликт, и кто-то будет ранен, убит, их семьи будут защищены", - пояснил Канат Бакалов.

Инициаторами и организаторами выставки выступили журналисты Нургазы Анаркулов и Эльнура Кулуева. Они рассказали vb.kg, что подводя итоги года, вспоминали, что было самым важным в уходящем году. Напомним, брат Нургазы Анаркулова военнослужащий Санжар Анаркулов геройски погиб в танке, защищая село Достук во время вторжения Таджикистана в Баткенскую область Кыргызстана.

"Мы решили, что наши воины, погибшие при защите Баткена, - настоящие герои, и главные герои уходящего года. И они должны остаться в истории. Мы сами подготовили выставку, Минобороны помогли в поиске информации. Теперь предоставили все на суд зрителя. А в дальнейшем все это передастся в дар музе, и планируется, что в историческом музее появится раздел, посвященный подвигу баткенцев. До этого почему-то в музее такого раздела не было", - рассказали они.