Погода
$ 85.73 - 86.73
€ 90.82 - 91.82

В Историческом музее открыли выставку памяти погибших баткенцев (фото)

137  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 23 декабря, в Национальном историческом музее Кыргызской прошло мероприятие, посвященное памяти героев, погибших во время Баткенских событий в 1999-2000 и в 2022 годах.

В холле музея расположилась сама фотовыставка, состоящая из целого ряда личных фотографий ветеранов баткенских событий, а также различные документы, отражающие события, связанные с этой темой.

Воины Национальной гвардии вверх по ступенькам внесли портреты погибших в приграничном конфликте военнослужащих, которые в дальнейшем останутся в фондах исторического музея.

Открыли выставку государственный секретарь КР Суюнбек Касмамбетов, заместитель председателя кабинета министров - глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, депутаты Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, Камила Талиева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов и родители погибших воинов.

Суюнбек Касмамбетов отметил, что подвиги героев-мучеников должны навсегда оставаться в памяти и должны быть включены в школьные программы, а также отражены в документальных фильмах. Он добавил, что в настоящее время началась работа по созданию сериала.

Руководитель организации ветеранов Баткена Бишкека Канат Бакалов в своем выступлении отметил, что важно, чтобы ветераны баткенских событий и семьи погибших получили статус участников войны, причем без разделения на первую и вторую компанию.

"Если бы не мужество, героизм воинов, которые отстояли Кыргызстан в первой баткенской войне 1999-2000 года, то не было бы мира в нашем доме, а то во всей Центральной Азии. К сожалению, сейчас матери погибших в те времена получают всего 1 тысячу сомов. А это несправедливо. Мы просим обратить на это внимание. Нужен соцпакет, куда бы входило и медицинское обслуживание, и образование для детей погибших, и были бы учтены другие моменты. Сейчас ведется проработка этого вопроса в Минобороны и ЖК, и мы просим нас поддержать. Родные военнослужащих всегда должны быть уверены, что, если что-то случиться, любая война, конфликт, и кто-то будет ранен, убит, их семьи будут защищены", - пояснил Канат Бакалов.

Инициаторами и организаторами выставки выступили журналисты Нургазы Анаркулов и Эльнура Кулуева. Они рассказали vb.kg, что подводя итоги года, вспоминали, что было самым важным в уходящем году. Напомним, брат Нургазы Анаркулова военнослужащий Санжар Анаркулов геройски погиб в танке, защищая село Достук во время вторжения Таджикистана в Баткенскую область Кыргызстана.

"Мы решили, что наши воины, погибшие при защите Баткена, - настоящие герои, и главные герои уходящего года. И они должны остаться в истории. Мы сами подготовили выставку, Минобороны помогли в поиске информации. Теперь предоставили все на суд зрителя. А в дальнейшем все это передастся в дар музе, и планируется, что в историческом музее появится раздел, посвященный подвигу баткенцев. До этого почему-то в музее такого раздела не было", - рассказали они.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425684
Теги:
Баткенская область, выставка, приграничные конфликты, герой, Бишкек, Кыргызстан, исторический музей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  