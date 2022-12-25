Погода
$ 85.72 - 86.72
€ 91.45 - 92.45

"Продбезопасность Кыргызстана к 2025 году будет обеспечена на 85 процентов"

97  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

К 2025 году продовольственная безопасность Кыргызстана будет обеспечена на 85 процентов. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, для достижения цели в ведение министерства в 2020-м вернули все 16 ведомств, непосредственно связанных с сельским хозяйством.

"Это решение было необходимо для развития агропромышленного комплекса, оно позволило быстро решать проблемы фермеров.

Мы определили шесть направлений работы: безопасность пищевых продуктов, органическое сельское хозяйство, оцифровка, адаптация к воздействию изменения климата, развитие агрокластеров и освоение новых рынков для экспорта. Поставили перед собой задачу к 2025 году обеспечить страну самыми необходимыми социально значимыми продуктами питания не менее чем на 85 процентов.

В этом году фермерам впервые раздали 19,1 тысячи тонн высокоурожайных семян сельскохозяйственных культур под низкопроцентный двухгодичный кредит.

На водное хозяйство также впервые за долгие годы выделили 1 миллиард 100 миллионов сомов.

В этом году резко увеличены поставки сельхозтехники. Если в 2021-м году сельхозтехники было предусмотрено на 1 миллиард 286 миллионов сомов, в текущем - уже на 2,5 миллиарда сомов.

В результате поддержки сельского хозяйства урожайность зерна по республике была высокой и составила 32,4 центнера с гектара.

Помимо этого, модернизирован Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ, завезены новое оборудование, технологии и племенные животные. Начат процесс аккредитации Международного центра сертификации органической продукции. Все это повышает качество работ сельхозпроизводителей и о создает возможность отечественным аграриям продавать сельхозпродукцию по более высокой цене", - отметил Аскарбек Джаныбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425697
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  