"Продбезопасность Кыргызстана к 2025 году будет обеспечена на 85 процентов"

К 2025 году продовольственная безопасность Кыргызстана будет обеспечена на 85 процентов. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, для достижения цели в ведение министерства в 2020-м вернули все 16 ведомств, непосредственно связанных с сельским хозяйством.

"Это решение было необходимо для развития агропромышленного комплекса, оно позволило быстро решать проблемы фермеров.

Мы определили шесть направлений работы: безопасность пищевых продуктов, органическое сельское хозяйство, оцифровка, адаптация к воздействию изменения климата, развитие агрокластеров и освоение новых рынков для экспорта. Поставили перед собой задачу к 2025 году обеспечить страну самыми необходимыми социально значимыми продуктами питания не менее чем на 85 процентов.

В этом году фермерам впервые раздали 19,1 тысячи тонн высокоурожайных семян сельскохозяйственных культур под низкопроцентный двухгодичный кредит.

На водное хозяйство также впервые за долгие годы выделили 1 миллиард 100 миллионов сомов.

В этом году резко увеличены поставки сельхозтехники. Если в 2021-м году сельхозтехники было предусмотрено на 1 миллиард 286 миллионов сомов, в текущем - уже на 2,5 миллиарда сомов.

В результате поддержки сельского хозяйства урожайность зерна по республике была высокой и составила 32,4 центнера с гектара.

Помимо этого, модернизирован Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ, завезены новое оборудование, технологии и племенные животные. Начат процесс аккредитации Международного центра сертификации органической продукции. Все это повышает качество работ сельхозпроизводителей и о создает возможность отечественным аграриям продавать сельхозпродукцию по более высокой цене", - отметил Аскарбек Джаныбеков.