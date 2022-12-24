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Президент КР примет участие в предстоящем неформальном саммите СНГ

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- Бермет Таалайбекова
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Президент Садыр Жапаров 26 декабря совершит рабочий визит в город Санкт-Петербург в рамках которого примет участие в неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

По его данным, в данном мероприятии ожидается участие президентов Беларуси Александра Лукашенко, Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиеёва и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.


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URL: https://www.vb.kg/425700
Теги:
президент, Россия, СНГ, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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