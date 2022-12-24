Президент КР примет участие в предстоящем неформальном саммите СНГ

Президент Садыр Жапаров 26 декабря совершит рабочий визит в город Санкт-Петербург в рамках которого примет участие в неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

По его данным, в данном мероприятии ожидается участие президентов Беларуси Александра Лукашенко, Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Узбекистана Шавката Мирзиеёва и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.