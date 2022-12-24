ГКНБ КР: По факту вымогательства задержан член ОПГ

Задержан и водворён в СИЗО-1 активный член ОПГ "Я.К.", который ранее являясь т.н. "положенцем" в период отбывания срока наказания в одном из исправительных учреждений СИН при МЮ КР, вымогал денежные средства у иностранного гражданина отбывавшего уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, при задержании у него были обнаружены наркотические средства "гашиш", общим весом примерно 60 граммов, в связи с чем для дальнейших соответствующих мероприятий и в рамках взаимодействия данный факт по подследственности был передан сотрудникам МВД.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.