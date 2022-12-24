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ГКНБ КР: По факту вымогательства задержан член ОПГ

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- Бермет Таалайбекова
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Задержан и водворён в СИЗО-1 активный член ОПГ "Я.К.", который ранее являясь т.н. "положенцем" в период отбывания срока наказания в одном из исправительных учреждений СИН при МЮ КР, вымогал денежные средства у иностранного гражданина отбывавшего уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, при задержании у него были обнаружены наркотические средства "гашиш", общим весом примерно 60 граммов, в связи с чем для дальнейших соответствующих мероприятий и в рамках взаимодействия данный факт по подследственности был передан сотрудникам МВД.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/425702
Теги:
вымогательство, задержание, ГКНБ
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