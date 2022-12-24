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Президент ознакомился с ходом восстановления домов в Баткенской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава государства сегодня, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил села Мин-Орук и Достук Баткенского района, пострадавшие в результате трагических событий 14-17 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства и восстановления жилых домов в этих приграничных селах.

В настоящее время в селе Мин-Орук ведутся строительные работы в 37 жилых домах, в 16 из них проводятся уже отделочные работы, в 10 – завершены работы по установке крыш.

В селе Достук завершены фундаменты во всех 59 домах, в 4 домах построены стены, в 36 – устанавливаются плиты. В 14 домах ведутся работы по установке крыш.

Ознакомившись с ходом строительства, президент, поручив ускорить работы по восстановлению разрушенного жилья местных жителей, отметил важность проведения строительных работ с соблюдением всех норм и соответствующих стандартов.

Садыр Жапаров также поручил обеспечить данные приграничные села соответствующей инфраструктурой для комфортного проживания в них местных жителей.

После осмотра объектов глава государства встретился с жителями этих двух сел, которые подняли ряд вопросов, в частности по границам, возможности получения беспроцентных кредитов, развитию ирригационных сетей, социальным пособиям, строительству внутренних дорог и социальных объектов, в особенности школ.

Садыр Жапаров подчеркнул, что одной из главных целей государства является улучшение жизни простого народа. Все, что для этого необходимо, будет достигнуто поэтапно сообща.

В свою очередь местные жители поблагодарили президента за повышенное внимание в целом к региону и за то, что он лично ознакомился с ходом восстановительных работ в их селах. При этом они особо подчеркнули, что придание особого статуса Баткенской области начало способствовать развитию региона.


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URL: https://www.vb.kg/425710
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, президент
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