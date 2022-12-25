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В Кадамжае установлены факты незаконной выдачи доверенности

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- Бермет Таалайбекова
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В ходе борьбы с коррупционными проявлениями в сфере государственных и муниципальных служб был выявлен факт незаконной выдачи и фальсификаций доверенностей со стороны частной нотариальной конторы Кадамжайского района Баткенской области, зарегистрированной на гражданина КР А.А.Э., где нотариальные действия осуществляла его супруга Т.Г.С., не имея лицензии и разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.248 УК КР "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками".

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/425714
Теги:
Баткенская область, ГКНБ
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