В Кадамжае установлены факты незаконной выдачи доверенности

В ходе борьбы с коррупционными проявлениями в сфере государственных и муниципальных служб был выявлен факт незаконной выдачи и фальсификаций доверенностей со стороны частной нотариальной конторы Кадамжайского района Баткенской области, зарегистрированной на гражданина КР А.А.Э., где нотариальные действия осуществляла его супруга Т.Г.С., не имея лицензии и разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.248 УК КР "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками".

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.