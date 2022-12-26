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Соцфонд КР рассказал о буднях учебного центра

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- Жан Алиев
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Учебный центр Социального фонда КР регулярно проводит информационно-разъяснительную работу "О пенсионном обеспечении и социальном страховании граждан" по повышению пенсионной, социальной грамотности и осведомленности в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения.

С начала 2022 года по декабрь были проведены лекции для трудовых коллективов, профессорско-преподавательского состава и студентов следующих учебных заведений:

В проведенных лекциях по повышению пенсионной грамотности всего участвовали 6021 сотрудников министерств-ведомств и организаций и студентов.

В ходе проведения данных обучений сотрудниками Учебного центра были продемонстрированы слайды по теме социального страхования и пенсионного обеспечения, даны ответы на все интересующие вопросы участников, розданы специально выпущенные буклеты.

Также сотрудники Учебного центра участвовали в конференции на тему: "Перспективы сотрудничества предприятий и колледжа по вопросам подготовки кадров в условиях современного рынка", организованный гуманитарным колледжом Кыргызского государственного Университета им. И.Арабаева.


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URL: https://www.vb.kg/425746
Теги:
Социальный фонд, студенты, Кыргызстан
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