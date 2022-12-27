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Задержан глава уголовного розыска Сузакского РОВД и двое его подчиненных

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- Бермет Таалайбекова
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26 декабря ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.337 ч.1 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР, в Джалал-Абадской области задержаны начальник уголовного розыска Сузакского РОВД и двое его подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что на территории айылного округа Ырыс Сузакского района около 10 членов преступной группы совершили разбойное нападение с применением огнестрельного и холодного оружия. В результате чего пострадал гражданин Д.А., который был госпитализирован с ножевыми ранениями.

Однако сотрудники ОВД Сузакского района, несмотря на имеющиеся достаточные материалы, не приняли должных мер по установлению местонахождения и задержанию членов преступной группы, совершивших тяжкое преступление. При этом установлено, что сотрудники милиции получили у задержанных взятку в особо крупном размере за не привлечение их к уголовной ответственности. Также указанные сотрудники РОВД в последующем неоднократно встречались с родственниками разыскиваемых преступников и вели с ними приватные переговоры, в ходе которых озвучивали суммы требуемых взяток за укрывательство преступления. Отдельных из них сотрудники задерживали и изымали огнестрельное оружие (травматический пистолет без разрешительных документов), однако, не оформив соответствующих процессуальных документов, присвоили его. Указанный пистолет был обнаружен в ходе обыска в кабинете у оперативных сотрудников Сузакского РОВД.

Проведенными ГКНБ КР оперативно-розыскными мероприятиями задержаны 5 членов данной группировки, совершивших разбойное нападение 9 декабря 2022 года.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других членов данной преступной группы.

Руководство ГКНБ напоминает о том, что бездействие местных органов исполнительной власти на поступающие сигналы о нарушении законодательства и игнорирования обращений граждан будет отныне расцениваться как пособничество преступникам со всеми вытекающими из этого последствиями.


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URL: https://www.vb.kg/425772
Теги:
ГКНБ, задержание, Сузакский район
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