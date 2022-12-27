В Татарстане и Мурманске отбывают наказание 56 граждан Кыргызстана

В рамках проводимой дипломатическим представительством работы в части защиты прав и законных интересов кыргызстанцев, в период с 22 по 24 декабря сотрудниками посольства посещены граждане Кыргызстана, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан и Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в указанных учреждениях отбывают наказание 56 граждан КР. В ходе встречи сотрудниками посольства были проведены индивидуальные беседы с кыргызстанцами, представлена полная информация по всем интересующим их вопросам, в том числе по процедуре перевода в Кыргызскую Республику с целью дальнейшего отбывания наказания, а также учтены их просьбы.

Кроме того, в рамках консульского выезда в Республику Татарстан и Мурманскую область осуществлена работа по предоставлению различных видов консульских услуг порядка 70 гражданам Кыргызской Республики, находящимся в Приволжском федеральном округе и Мурманской области Российской Федерации.