С паразитом расправились

Впервые в детской хирургии Кыргызстана проведена операция по удалению эхинококковой кисты по новой технологии - вместе с ее фиброзной оболочкой.

Мы приехали в отделение хирургии Национального центра охраны материнства и детства накануне выписки 9–летнего Идеаята. О том, что операция проведена идеально, можно было судить по сияющей обаятельной улыбке пацана.

- Взяли контрольные анализы. Они в норме. Да и не было никаких предпосылок, что возникнут какие–то осложнения, - говорит лечащий врач ребенка Жайдарбек Сапарбеков. - Оперировали Идеаята известный в нашей стране хирург Расул Султангазиев и наш заведующий отделением Мирбек Байзаков. - Операция была не из простых. У мальчика образовалась эхинококковая киста в печени, и большая - семь сантиметров в диаметре, - добавил он.

Спрашиваю улыбчивого и общительного мальчика, знает ли он теперь, из–за чего оказался в больнице.

- Жайдарбек Сапарбекович рассказал, что заболел я из–за того, что забывал мыть руки, - ответил Идеаят. - Теперь точно не забуду.

По словам Расула Султангазиева, с этим паразитом можно бороться только с помощью скальпеля. И чем раньше убрать эхинококковую кисту, тем меньше опасности она будет представлять для человека. Достигнув больших размеров, при ударе или падении она могла бы разорваться у мальчика. И тогда произошла бы диссеминация, то есть множественное поражение эхинококком всего организма. Спасти в таком случае человека будет проблематично, поскольку эхинококковые кисты максимум через полгода заполонили все органы и обрекли бы человека на мучения, вплоть до летального исхода. В нашей практике был случай, когда нам пришлось оперировать человека раз двадцать, поскольку кисты образовывались после разрыва первой, когда ее содержимое, так называемые сколлексы - личинки ленточного червя, распространились по всему организму.

- А у Идеаята киста вообще была на грани разрыва, в любой момент могла случиться беда. Поэтому мальчика сразу решили оперировать после необходимых обследований, - пояснил завотделением Мирбек Байзаков. - Причем решили удалить нагноившуюся кисту вместе с ее фиброзной капсулой. А поскольку в нашей детской хирургии такая технология пока не используется, то пригласили известного профессионала в этой области медицины Расула Султангазиева.

- Последние лет пять мы практикуем эту технологию в Клинической больнице управления делами президента, - говорит Расул Абалиевич. - Раньше пунктировали ее, содержимое отсасывалось, а уже сморщенный мешок убирали. В оставшееся ложе на время заливали очень горячий специальный раствор.

Но, по мировой статистике, у десяти процентов больных возникали рецидивы, то есть на том же месте вновь образовывалась киста. После операции все–таки остаются микроскопические сколлексы, невидимые невооруженным глазом. Они проникают в том числе и в плотную фиброзную оболочку вокруг кисты. Поэтому проводим идеальную эхиноккэктомию, то есть убираем кисту вместе с основной оболочкой, - продолжил он.

При этом печень у Идеаята осталась, как говорится, в целости и сохранности. Ложе, образовавшееся после удаления кисты вместе с оболочкой, хирурги надежно ушили.

По словам Мирбека Байзакова, они постепенно перейдут на этот метод операции, более эффективный, хотя и более сложный для хирургов.

Операции на печени вообще считаются сложными из–за риска кровотечения. Внутри органа находится множество капилляров, артерии, вены, печеночные протоки. За одну минуту через печень проходит около полутора литров крови. А фиброзная оболочка кисты очень плотно сращена с печенью. Отделить ее от органа без большой кровопотери - это своего рода маркер, показатель высшего мастерства хирурга. И Расул Султангазиев в очередной раз подтвердил свою высшую квалификацию. Не случайно же он считается одним из лучших хирургов страны, причем очень мужественным. Расул Абалиевич берется нередко оперировать таких больных, которых выписали домой доживать. А они после его операций выживают. Замечательно и то, что команда хирургов детской клиники внедряет постоянно у себя новые технологии.

l разговор в ординаторской

По словам заведующего хирургическим отделением Национального центра охраны материнства и детства Мирбека Байзакова, количество детей с эхинококкозом увеличивается каждый год. В клинику поступают не менее сорока маленьких пациентов с эхинококкозом. Половина из них - в их отделение. Остальные - в нейрохирургию, в отделение торакальной хирургии. Чаще всего эхинококк поражает печень. Это первый фильтр, второй - легкие. И если эти два барьера паразит минует, то он может обосноваться в любом органе, в том числе даже в глазах, головном мозге, позвоночнике, костях.

Эхинококкоз относится к паразитарным заболеваниям, которые можно предотвратить. Но, судя по тому, что детей к нам поступает все больше, можно сказать, что профилактика в стране, особенно в регионах, ведется слабо. Спросите любого, что такое эхинококкоз, и вряд ли кто ответит. А меры–то профилактики очень простые - обязательно надо тщательно мыть руки после общения с кошками и собаками, - говорит Мирбек Байзаков.

Какую опасность представляет общение с этими животными? - спросила я у него.

- По словам родителей Идеаята, у них большое животноводческое хозяйство, разумеется, есть и кошки и собаки. А человек в основном и заражается через немытые руки после контакта с собаками, кошками, овцами, употребляя немытые овощи, фрукты, зелень, зараженные яйцами эхинококка, или продукты, на которые садились мухи или попала инфицированная пыль. Заражение может произойти при выделке шкур.

Яйца эхинококка выделяются в почву и попадают на шерсть животных, овощи и фрукты, руки человека. Если не соблюдать правила гигиены, то яйца паразита попадают в тонкий кишечник и освобождаются от оболочек. Специальными крючьями паразиты крепятся к стенке кишки, проникают сквозь нее в кровеносные, лимфатические сосуды, проходят печеночный, легочный барьер и током крови заносятся в любой орган, где формируют пузыревидную личинку - кисту. Она со временем созревает и увеличивается в размере.

Каковы симптомы заболевания? На что надо обратить внимание в первую очередь?

- Раннюю стадию эхинококкоза у человека определить очень тяжело из–за стертой формы симптомов (она может длиться 1–6 лет). Но практически всегда в этой фазе больные периодически чувствовали боль в правом подреберье, повышение температуры с ознобом, слабость. Симптомы зависят и от локализации эхинококкока. Если он поселился в печени, то человек чувствует боли в правом подреберье из–за роста образования, тяжесть, появляется тошнота. Если в легких, то характерны боли в грудной клетке, сухой кашель без видимой причины, одышка. Симптомы паразитов в организме при эхинококкозе ярко проявляются, только когда образование достигает больших размеров и начинает сдавливать крупные сосуды, бронхи, затруднять дыхание и сердечную деятельность.

Эхинококкоз - паразитарное заболевание с хроническим течением, поражающее практически все органы. Тело эхинококка может достигать в длину до 7 мм, состоит из головки, шейки и 3–4 члеников. Личиночная стадия эхинококка выглядит как пузырь от 2–3 мм до 40 см, окруженный слоистой оболочкой и прозрачной жидкостью. Этот недуг характеризируется медленным развитием образований с локализацией в разных органах часто без ярких симптомов.