ГКНБ: Установлена связь Омурбека Бакирова с лидером ОПГ

Установлены контакты лидера ОПГ с отдельными депутатами Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ Кыргызской Республики на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие организованной преступности и ее сращиванию с должностными лицами на всех уровнях власти, но поступающие данные свидетельствуют о недостаточности принимаемых мер.

Организованная преступность как явление стало прямой угрозой национальной безопасности, препятствующей развитию страны в условиях необходимости обеспечения динамичного развития экономики и государственного аппарата в целом.

Коррупционная составляющая стала основой сращивания криминалитета с должностными лицами государственных органов, в том числе занимающих ответственное положение, а корысть, жажда наживы и незаконное обогащение выше интересов государства.

В данном контексте заслуживает особого внимания установленная органами национальной безопасности связь криминального авторитета Камчы Асанбека с депутатом ЖК КР Омурбеком Бакировым, который 25 декабря 2022 года специально приехал в город Чолпон-Ата для конфиденциальной встречи с лидером ОПГ в спортивно-оздоровительный комплекс "Барс", о чем имеются фактические доказательства.

Необходимо отметить, что подобные связи с криминалитетом, не только должностных лиц, а в особенности народных избранников, дискредитируют государственную власть, подрывают доверие народа и нивелируют усилия высшего руководства страны, направленные на развитие экономики и укрепление государственности.

В этой связи ГКНБ предупреждает представителей власти, в том числе народных избранников о недопустимости контактов с криминальными элементами, которые будут расцениваться как пособничество их преступной деятельности.