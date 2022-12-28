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Камчы Асанбек (Кольбаев) сам подтвердил факт встречи с Омурбеком Бакировым

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- Бакыт Басарбек
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В связи с заявлениями депутата ЖК КР Омурбека Бакирова, опровергающего факт знакомства и встречи с криминальным авторитетом Камчы Асанбеком 25 декабря текущего года, ГКНБ считает необходимым отметить следующее.

"В рамках соответствующего уголовного дела был проведен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был доподлинно установлен факт указанной встречи депутата ЖК КР Омурбека Бакирова и криминального авторитета Камчы Асанбека, что в ходе допроса подтвердил последний.

Таким образом депутат ЖК КР Омурбек Бакиров, делая не соответствующие действительности заявления, умышленно вводит в заблуждение общественность.

ГКНБ КР также призывает общественность трезво оценить ситуацию и не верить в популистские высказывания Омурбека Бакирова".


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URL: https://www.vb.kg/425839
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, Омурбек Бакиров, ОПГ
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