Ясновидящая: В окружении Путина есть предатели. Я их чую сердцем...

Ясновидящая Света Тойгонбаева в преддверии Нового года поделилась своими прогнозами на следующий 2023 год. На этот раз мы решили начать с международной обстановки в мире:

"Давайте я лучше начну с России, у которой сейчас сложный период. Врагов у России прибавится, и Путину будет, конечно, трудно. Сейчас политика России изменилась в том плане, что больше стали брать, чем давать. Думаю, это ошибка. Так многие страны могут охладеть к России, в том числе и страны ЦА.

Хоть команда у него сильная, я бы ему советовала более внимательно присмотреться к своему окружению, так как некоторые лица из его команды могут предать его. Опасность я вижу со стороны силовых структур. Я вижу их двери и чую их сердцем вместе с их предательскими мыслями. В следующем году они, мягко говоря, могут принести осложнения вплоть до попытки переворота. В этой связи Путину стоит принять меры, так как все может поменяться. С другой стороны, Путин еще в силе, я бы даже сказала, у него богатырская энергетика. Думаю, он себя еще проявит, но все-таки ему стоит принять меры безопасности. Я очень четко вижу дверь Путина в Кремле, вижу, что за ней стоит мощная магическая защита, благодаря которой он черпает новые силы.

Но тем не менее у Путина могут быть проблемы со здоровьем. Ему стоит обратить на это внимание. Давление, возможно, может даже повысится уровень сахара в крови.

Война с Украиной будет длиться до конца, и в этой связи возможны еще теракты в России, в том числе и в самой Москве. По крайней мере, я вижу какой-то дым в столице РФ.

Что касается Владимира Зеленского, то он пользуется услугами черных магов. На Украине издавна имелись сильные маги. Они защищают Зеленского и наводят порчу на Путина. Судьба Зеленского будет тяжелой, он уже весь в крови. Три года он еще будет президентом, но потом либо будет арестован, либо что-то похуже.

В Казахстане на следующий год возможны небольшие волнения: пикеты и митинги, но, в целом, экономика этой страны будет расти. Сам Токаев больше будет склоняться к сотрудничеству с Западом. В этой связи возможны осложнения отношений с Россией.

У президента Узбекистана Мирзиеева дорога открытая. Он долго будет править и многое сделает для развития страны, и с ним Узбекистан начнет расти. Единственное, только здоровье может подвести. Кстати, мне видится, что следующим президентом Узбекистана будет женщина.

У Таджикистана в следующем году возможны конфликты как с внешними противниками, так и внутри страны. Есть вероятность междоусобной войны.

В Китае 2-3 года будет еще борьба с эпидемиями, но они справятся, и даже вижу после этого рост экономики. В 2026-2027 годах возможна смена власти. С чем это будет связано, пока не понятно", - рассказала она.

В следующем материале мы расскажем, что по прогнозу Светы Тойгонбаевой ждет Кыргызстан в следующем году.