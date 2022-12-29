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ГКНБ не может игнорировать ошибки и халатность правоохранительных органов

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- ВБ
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Сотрудники ГКНБ 26 декабря этого года задержали начальника уголовного розыска Сузакского РОВД Джалал-Абадской области и двоих его подчиненных, которые подозреваются в укрывательстве преступления, совершенного членами ОПГ. Напомним, 10 декабря на территории айыльного округа Ырыс Сузакского района "около 10 членов ОПГ" совершили разбойное нападение с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате чего с ножевыми ранениями был госпитализирован один человек. При этом, районная милиция не только не завела уголовное дело, но и занималось укрывательством преступления членами ОПГ.

Также выяснилось, что на обращение потерпевших в органы районной и областной прокуратуры не было никакой реакции.

В итоге, потеряв надежду на справедливость, потерпевшие вынуждены были обратиться в ГКНБ, в результате чего сотрудниками спецслужбы сразу же были приняты соответствующие меры и были задержаны все причастные к этому делу. Сразу же после этого ГКНБ обратился с обращением к правоохранительным органам, в том числе, и к прокуратуре с напоминанием, что необходимо рассматривать все жалобы граждан и в законном порядке их разрешать.

Генеральная прокуратура отреагировала на это обращение, заявив, что информация ГКНБ недостоверна и субъективна, и не отражает реальной работы прокуратуры по борьбе с преступностью. Однако разве не является фактом бездействие районной и областной прокуратуры по отношению к незаконным действиям сотрудников местной милиции. Если бы надзорный орган отреагировал должным образом, то разве потерпевшие стали бы обращаться в другое ведомство.

С другой стороны, руководители прокуратуры вместо того, чтобы оправдываться, могли бы проявить солидарность ГКНБ в вопросе обеспечения законности и справедливости.

Если верить дошедшей до нас информации, то ГКНБ внес уже предложение президенту страны по этому поводу. Теперь глава государства должен принять свое решение, и теперь остается надеяться, что будут приняты соответствующие меры к сотрудникам правоохранительных органов, которые не исполнили своих обязанностей.

К тому же последний вопиющий случай на территории айыльного округа Ырыс Сузакского района лишний раз продемонстрировал, насколько проявление халатности и злоупотреблении своим служебным положением со стороны органов милиции и прокуратуры, стало привычным делом на местах. И таких явлений по стране, думается, имеется множество.


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URL: https://www.vb.kg/425841
Теги:
ГКНБ, прокуратура, ОПГ, Кыргызстан
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