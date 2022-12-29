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В "Ата-Бейите" прошли похороны пограничника, погибшего при защите границы

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- Асия Канаева
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В "Ата-Бейите" состоялись похороны пограничника, погибшего при защите границы в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии похорон лейтенанта Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Дастана Анарбекова в мемориальном комплексе "Ата-Бейит", погибшего во время событий на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области.

Глава государства выразил глубокие соболезнования семье, родителям и близким Дастана Анарбекова, героически павшего за свою страну.

Выступая перед участниками митинга-реквиема, он отметил, что в вооруженном нападении на Баткен в сентябре этого года погибли молодые люди, которые только начинали жить и это стало горестным событием для всего кыргызского народа.

Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызский народ всегда высоко ценил дружбу со всеми соседями и возникающие проблемы решал только путем переговоров.

"К сожалению, недавно на территорию Кыргызстана вторглась соседняя страна. Однако отважные кыргызские юноши как Дастан, стеной встав за свою Родину, отразили вооруженное нападение. Я преклоняю голову перед матерями, родившими героических сыновей, отстаивавших каждую пядь родной земли, и отцами, воспитавшими их. Мужество воинов, как Дастан Анарбеков, никогда не будет забыто, их светлый образ навсегда останется в сердцах всего кыргызского народа!", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что имя Дастана Анарбекова останется в памяти народа навечно, так же, как и память о Герое Советского Союза Чолпонбае Тюлебердиеве.

"Отдать жизнь за Родину - вершина мужества! Дастан остался верен воинской присяге и погиб в борьбе с врагом за Родину, за мир кыргызского народа, за территориальную целостность страны, за нерушимость наших границ. Пусть земля ему будет пухом!", - сказал Президент Садыр Жапаров.

Далее под звуки траурной музыки, рота Почетного караула предала земле тело Дастана Анарбекова рядом с могилами трех членов танкового экипажа, военнослужащих Пограничной службы ГКНБ Шерали Анаркулова, Санжарбека Анаркулова и Жаныбай уулу Тилека, которых похоронили в комплексе ранее.

Военнослужащие роты произвели троекратный залп. Президент и другие участники митинга-реквиема бросили горсти земли в могилу воина. Была прочитана поминальная молитва.

Уроженец Таласской области, заместитель начальника пограничной заставы "Достук", 21-летний Дастан Анарбеков погиб 16 сентября 2022 года при защите села Достук на территории школы.

Тело пограничника долгое время оставалось неопознанным и только после ряда экспертиз личность его была достоверно установлена.


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URL: https://www.vb.kg/425859
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, президент, приграничные конфликты, похороны
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