Кому поверят больше - депутату или вору в законе?

"Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу", - эта фраза из "Бриллиантовой руки" отлично иллюстрирует некоторые события конца декабря.

"Я не удивлюсь, если выяснится, что он тайно посещает Камчы Кольбаева", - так вполне мог бы сказать глава ГКНБ Камчыбек Ташиев о депутате Омурбеке Бакирове. И не ошибся бы. Сейчас Госкомитет располагает данными о том, что тайная встреча парламентария с криминальным авторитетом действительно состоялась. Депутата по этому поводу уже вызывали на непродолжительную беседу.

Обе фамилии, что интересно, последние дни у всех на слуху. Члены кольбевской группировки вымогали деньги у хозяйки кочкорского кафе, предварительно сговорившись с верхушкой местной милиции. Бакиров прославился судом по поводу подкупа избирателей, потасовкой с Ташиевым и изгнанием из служебного кабинета.

Откровенно говоря, вор в законе Кольбаев в сравнении с депутатом выглядит если не приличней и симпатичней, то, по крайней мере, по-мужски. Он не светится и не пиарится, не стремится привлечь максимум внимания к своей персоне. Не страдает из-за того, что его переселили в другой кабинет, не обвиняет кого бы то ни было в своих неудачах и неприятностях…

Первый раз широкая общественность услышала про Омурбека Бакирова осенью прошлого года, когда он активно стремился в парламент. Во время предвыборной агитации на поведение кандидата в депутаты Бакирова поступали неоднократные жалобы. УВД Ошской области, в частности, сообщало, что 7 ноября 2021 года кандидат в депутаты парламента по одномандатному Кок-Жарскому избирательному округу №4 во время агитации в Жаны-Ноокатском айылном округе обещал местным жителям решить вопросы с питьевой водой и ремонтом дорог села.

Ночью 9 ноября от имени претендента на мандат на строительный склад, принадлежащий 57-летнему местному жителю, привезли 30 тонн цемента на сумму более 149 тысяч сомов. Что это, как не подкуп?

УВД тогда занималось расследованием сразу по трем статьям Кодекса о проступках – "Подкуп избирателей", "Злоупотребление административным ресурсом" и "Соучастие в преступлении". Напрямую, самолично кандидат Бакиров никому ничего не обещал и цемент не привозил. Поэтому его причастность к фактам подкупа суд доказать не смог. Кандидат получил заветный депутатский мандат… Но осадок, как говорится, остался.

17 ноября уже этого года на заседании парламента, где обсуждался вопрос ратификации соглашения о делимитации границ с Узбекистаном (в том числе вопрос о Кемпир-Абадском водохранилище), депутат Омурбек Бакиров поругался с Камчыбеком Ташиевым. Расспрашивал-выпытывал, упоминал "множество ошибок" - и, как говорится, нарвался. Глава ГКНБ посоветовал депутату задать все мучающие его вопросы в письменном виде.

- Речь тут идет не обо мне лично, - выступил с трибуны Бакиров, - а о воде и земле, а со мной можно делать что хотите, даже сварить и съесть.

Ну очень несерьезное, надо заметить, выступление. Совсем не депутатское. Детский сад, да и только.

Варить и есть господина Бакирова никто не стал. Но на следующий день его попросили из служебного кабинета на седьмом этаже "Белого дома". Взамен пообещали предоставить другой кабинет, но Омурбек Бакиров уже обиделся. Другой собрал бы вещи и молча освободил помещение, никак не комментируя переезд и никого не обвиняя. Но наш герой связал это незначительное, в общем-то, событие со своим конфликтом с Ташиевым (о котором Ташиев, вполне возможно, уже и думать забыл) и назвал свое выселение чуть ли не политическими гонениями…

И вот наконец, под занавес – тайная встреча с вором в законе. И это в тот момент, когда ГКНБ всерьез взялось за должностных лиц разного ранга и уровня, вступающих в порочащие связи с криминалитетом.

"В данном контексте, - информирует пресс-центр ГКНБ, - заслуживает особого внимания установленная органами национальной безопасности связь криминального авторитета Камчы Асанбека с депутатом ЖК Омурбеком Бакировым, который 25 декабря специально приехал в Чолпон-Ату для конфиденциальной встречи с лидером ОПГ в спортивно-оздоровительный комплекс "Барс", о чем имеются фактические доказательства".

Есть видеозапись, на которой человек, похожий на народного избранника Бакирова, общается с кем-то, не похожим на кримавторитета Кольбаева. Кольбаев, напомним, в отличие от Бакирова, вообще предпочитает не светиться, так что вряд ли он попал бы в объектив видеокамеры. Сам Бакиров заявил, что в "Барс" он заходил исключительно за кумысом…

Но осадок, опять же, остался. Тем более что, по сообщению ГКНБ, Кольбаев этого свидания не отрицает.

Что может быть общего у депутата Жогорку Кенеша и главы организованной преступной группировки? И есть ли оно, это общее? Кому верить в данном случае – депутату, кричащему "А пусть докажут!" или спокойно, с достоинством хранящему молчание кримавторитету, которому вообще-то не пристало бить себя в грудь и кому-то что-то доказывать? "Не отрицает, подтверждает" - этого вполне достаточно.

Может, была эта встреча, в очередной раз бросающая длинную тень не только на одного конкретного депутата, но и на весь депутатский корпус, - а может, и нет. Каждый сам для себя определяет, кто, по его мнению, заслуживает большего доверия. Самое обидное в том, что воры в законе, в отличие от депутатов, живут по некоему кодексу чести.