В новогодние праздники НЭСК перейдет на усиленный режим работы

В новогодние праздники, ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" перейдут на усиленный режим работы, предпринимая комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

В эти дни будет организовано дежурство руководства компании центрального аппарата, руководителей всех филиалов, а также ответственных специалистов ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

На случай внештатных ситуаций, подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения. Все ремонтные бригады обеспечены необходимыми запасными частями. Усилены меры по охране энергообъектов.

Круглосуточный колл-центр ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"- 1209.