Нужно помочь "Кайнару" - он спасает наших лохматых друзей

У бультерьера Чака нет куска нижней челюсти - от этого кажется, что он хитро улыбается одной частью мордахи. Чака нашли истекающего кровью - кто–то выстрелил ему из дробовика прямо в голову. Пес несколько недель был в стационаре ветклиники, раны гнили и никак не заживали. От идеи установить титановую пластину врачи отказались - собака тогда не выдержала бы еще одной операции. Сейчас Чак уже носится, как ветер, по собачьму приюту, организованному фондом зоозащиты "Кайнар". Теперь здесь - его дом. Теперь тут его любят изо всех сил, стараясь залечить раны, которые не видны глазу.

Собачка Ронда в "Кайнаре" с конца сентября. Привезли ее сюда в ужасном состоянии - передняя лапа была похожа на ручку маленького ребенка, с которой сняли кожу. Подонки не только пытались свеживать ее живьем, но и жестоко били. У нее был сломан таз и лапы, вывихнут грудной отдел позвоночника! Ветеринары предупредили, что собака, если и выживет, самостоятельно ходить не сможет, нужно будет заказывать для нее специальную колясочку. Но Ронда смогла - она бегает быстрее, чем здоровые собаки!

Далматинчика Дельту в "Кайнар" принесли егери - нашли щенка с оторванной кровоточащей лапкой. Когда все заживет, будет решаться вопрос о протезировании. Ну а пока нужно поправиться и пережить зиму.

Всего на территории приюта содержится более трехсот животных. Брошенных, преданных, искалеченных с особой жестокостью. Кайнаровцы их оперируют, выхаживают, ищут им новых хозяев. Все это стоит огромных денег, собрать которые не всегда получается быстро. Именно поэтому у фонда постоянно растут долги перед ветклиникой, которая соглашается оперировать изувеченных животных в долг и по минимальной стоимости.

К счастью, на днях нашлись добрые люди, которые оплатили задолженность перед клиникой. Но у фонда есть еще одна проблема - срочно нужно построить второй зимний вольер для животных. Сотрудники фонда готовы самостоятельно выполнить все работы, но денег на стройматериалы нет - по самой скромной смете на это требуется около восьмидесяти тысяч сомов. Помочь фонду расшириться взялась наша коллега - журналист Виктория Алексеева. Она - давний друг фонда, регулярно жертвует на корм и лекарства животным. Вика уже собрала чуть больше пятидесяти тысяч сомов, осталось всего тридцать. Сумма вроде небольшая, но нужна она срочно - ведь впереди еще самые холодные зимние месяцы.

Перечислить деньги на вольер можно на электронные кошельки Виктории Алексеевой: ЭЛСОМ (Finca Bank) и МBank 0555430780. А также можно созвониться с Викой и передать помощь напрямую. Если будет собрана сумма больше, чем необходимо на строительные материалы, деньги потратят на лекарства для животных.