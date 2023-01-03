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Минсоцтруда провело инспекцию трех детских соцучреждений

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Руководство министерства труда, социального обеспечения и миграции провело инспекцию социальных учреждений министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проверке подверглись Беловодское детское психоневрологическое социально стационарное учреждение, Детский дом семейного типа в городе Шопоков и Сокулукский реабилитационный центр для ЛОВЗ, в том числе для детей с ОВЗ расположенный в селе Маловодном, Сокулукского района.

В ходе инспекции проведен осмотр складов с продуктами питания, проверены условия содержания благо получателей, измерена температура в социальных учреждениях, наличие персонала на местах.

Инспекция не выявила нарушений, учреждения работают в штатном режиме".


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URL: https://www.vb.kg/425941
Теги:
Минтруда, Кыргызстан
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