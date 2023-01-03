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Какой погода будет в Кыргызстане в январе

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- Нина Ничипорова
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Синоптики рассказали, какой будет температура в январе во всех областях днем, ночью и на сколько может похолодать. Средняя температура в январе 2023 года ожидается около климатической нормы, сообщает Кыргызгидромет. Количество осадков в первый месяц следующего года тоже будет в пределах нормы.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха составит –3...–5 градуса. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от –2...–7 градусов до –10...–15, днем от 0...+5 до +8...+13. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до –16...–21 градусов, днем до –2...–7. В Кеминской долине и предгорных районах температура будет колебаться ночью от –4...–9 градусов до –12...–17, днем от –4...+1 до +2...+7.

Таласская область. Средняя температура воздуха 4...6 градусов мороза. В течение месяца ожидается колебание ночью от –2...–7 градусов до –10...–15, днем от 0...+5 до +8...+13. В отдельные дни возможно понижение температуры до –16...–21 градуса, днем до –2...–7.

Ошская область. Среднемесячная температура составит 1...3 мороза, в предгорных районах –3...–5. В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от –3...+2 до –4...–9, днем от 0...+5 до +8...+13. В предгорных районах в течение месяца колебание температуры ночью от –1...–6 до –9...–14, днем от –4... +1 до +5...+10.

Джалал–Абадская область. Средняя температура воздуха –1...–3, в предгорных районах –3...–5. В течение месяца ожидается колебание ночью от –3...+2 до –4...–9, днем от 0...+5 до +8...+13. В предгорных районах в течение месяца колебание температуры воздуха ночью от –1...–6 до –9...–14, днем от –4... +1 до +5...+10. В Токтогульском районе ночью от –1...– 6 до –8...–13, днем преобладание температуры воздуха –2...+3.

Баткенская область. Среднемесячная температура воздуха –1...–3 градуса, в предгорных районах –3...–5. В течение месяца ожидается колебание ночью от –3...+2 до –4...–9, днем от 0...+5 до +8...+13. В предгорных районах ночью от –1...–6 до –9...–14, днем от –4...+1 до +5...+10.

Иссык–Кульская область. Средняя температура составит –1...–3 градуса, по востоку –5...–7. Ожидается колебание температуры ночью от –1...–6 до –7...–12, по востоку в отдельные ночи возможно понижение до -13...–18. Днем колебание температуры от 0...–5 до +1...+6.

Нарынская область. Среднемесячная температура –13...–15 градусов, в Кочкорском районе –7...–9. В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от –9...–14 до –18...–23, днем от –1...–6 до –7...–12. В Ат–Башинском районе иногда возможно понижение ночью до –25...–30 градусов, днем до –13...–18.


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URL: https://www.vb.kg/425942
Теги:
погода, Кыргызстан, прогноз погоды
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