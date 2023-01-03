С 1 января 2023 года артистам Кыргызстана запретили использовать фонограмму. Информацию об этом подтвердили в министестве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

По данным ведомства, соответствующий приказ подписал глава минкультуры Алтынбек Максутов.

"Это касается государственных учреждений культуры и учреждений образования: театров, спортивных учреждений, филармоний, концертных залов, кинозалов, клубов, музеев, библиотек. В рамках культурных мероприятий певцы должны петь вживую", - сообщили в ведомстве.