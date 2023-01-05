Первый в Кыргызстане RestPoint откроется в Кемине

Первый в Кыргызстане RestPoint откроется за городом Кемином, на кольце. Строительство объекта уже почти завершено.

Современное здание стало интерпретацией караван–сарая "Таш–Рабат", который находится в Ат–Башинском районе Нарынской области. "Издревле путники во время путешествия по Великому Шелковому пути останавливались отдохнуть в таких местах, как "Таш–Рабат". Теперь они получили новое звучание и новое исполнение, сохранив при этом свою аутентичность и дух великих кочевников", - отметили в Фонде поддержки развития туризма.

Всего по Кыргызстану откроется 68 таких туристических точек пунктов "перезагрузки", где путешественники смогут принять душ, попить кофе, купить сувениры и подзарядить свои гаджеты. Все RestPoint будут также оснащены молитвенной комнатой и оборудованы под удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.

В числе первых к открытию ожидаются RestPoint в Таласе, Кара–Куле, Нарыне, Каджи–Сае, Барпы. Все они будут работать круглогодично.