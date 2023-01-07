Жених хотел повесить убийство невесты на шашлычника

Молодой мужчина Самат арендовал сауну в центре Бишкека и сам же в ней подрабатывал ночным охранником. Остался он в сауне и в ту ноябрьскую ночь. Примерно в полночь вышел на улицу, чтобы открыть ворота и выпустить припозднившихся клиентов. И тут из темноты прямо на него выбежал босой парень азиатской наружности и закричал: "Помогите, байке, убивают!".

Он выглядел странно. Самату показалось, что парень и напуган, и зол одновременно.

Оставив нежданного гостя у ворот буквально на минуту, Самат забежал в сауну и позвонил в милицию. Трубку не взяли. Когда вернулся - у ворот уже никого не было.

На следующий день Самат узнал, что в кафе по соседству той ночью произошло убийство.

Гульсина (имя изменено. - Прим. авт.) приехала в Бишкек из Таласа, где недавно развелась с мужем и оставила родственникам детей. Устроилась на работу в пельменный цех, жила там же, в подсобном помещении, вместе с тремя девушками.

Однажды женщина познакомилась с мужчиной по имени Ислам. Закрутилась у них любовь - такая же странная, как и этот новый знакомый. Те, кто был дружен с Гульсиной в Бишкеке, вспоминают, что ревновал ее Ислам, как говорится, к каждому столбу. И не просто ревновал, но, чуть что, бил смертным боем.

- Уходи от него, - советовали Гульсине подруги. - Все равно не женится, только голову тебе морочит. Смотри - вся в синяках ходишь!

Гульсина отвечала, что Ислам каждый раз каялся, просил прощения и обещал больше пальцем ее не трогать.

Доходило до того, что, провожая возлюбленную домой, он ждал, пока в комнате зажжется свет, а сама она выглянет в окно и помашет ему на прощание. Ждал не потому, что переживал за нее, а потому, что каждый раз ему казалось, что где–то там, за дверью, притаился ее очередной любовник.

И горе ей, если по каким–то причинам не успевала вовремя помахать.

Несколько раз женщина порывалась съездить в Талас - проведать детей. Ислам забрал у нее паспорт и строго–настрого запретил даже думать о том, чтобы выехать из Бишкека. А если она все–таки рискнет уехать - он найдет ее и переломает ноги.

Вот такая любовь

Между тем Ислам везде и всем представлял Гульсину как свою жену, хоть и гражданскую. И даже в его первоначальных свидетельских показаниях записано именно так: жена. Показания он давал в милиции, когда Гульсина была обнаружена мертвой.

В тот день шашлычник Улан, проработавший в кафе без выходных пятнадцать дней, почувствовал усталость, отпросился у администратора и ушел домой, чтобы, как стемнеет, вернуться.

Когда Улан пришел, дверь кафе была открыта. На пороге сидел сотрудник службы безопасности Ислам, опустив голову. От звука шагов резко вздрогнул, вскочил - но, узнав шашлычника, успокоился.

- Ты что, опять с девушкой поссорился? - Улан был в курсе романа Ислама и Гульсины, которая часто заходила к потенциальному жениху. Ислам кивнул.

Ничего особенного вокруг Улан не заметил. А утром к нему нагрянули оперативники Свердловского РУВД. Задержали, доставили в управление и объяснили: он подозревается в жестоком убийстве Гульсины.

Из первоначальных показаний Ислама:

"Утром я, как всегда, заступил на смену. День отработал, а поздно вечером ко мне пришла Гульсина. Мы поужинали. Я спросил, не хочет ли она сходить в душ, она отказалась. Я пошел в душ сам, предварительно включив ей телевизор.

Минут через десять дверь душевой кабинки открыл Улан. От него шел сильный запах алкоголя. Я не понял, зачем он пришел и как проник в душевую. Я вышел, и мы вместе с Уланом пошли по коридору. Вдруг он, не доходя нескольких метров до бара, ударил меня чем–то тяжелым по спине и по затылку.

От страха и боли я был в шоке. Не помню, как выбежал на улицу, стал звать на помощь, просил кого–то позвонить в милицию. Телефон "102" не отвечал, пришлось мне возвращаться в кафе и вызывать ГБР. Они приехали быстро. Спросили меня, кто лежит там, в углу. Я сказал, что не знаю. А это, оказывается, была Гульсина в луже крови".

Судмедэксперты обнаружили у погибшей ушибленные и рубленые раны на голове и лице. Умерла женщина не сразу. Какое–то время истекала кровью, оставаясь в сознании. Были ли у нее шансы выжить? Только в одном случае - если бы ее сразу доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Задержанному шашлычнику Улану в милиции не сказали, что женщина скончалась. Уверили, что она жива и, возможно, не станет писать на него заявление, если он чистосердечно во всем признается. Под давлением оперативников Улан написал, что вечером напился, пришел в кафе, чтобы разобраться с девушкой–администратором, на которую был зол из–за ее постоянных придирок и замечаний. Принес с собой топор, который взял из шашлычной. Увидел сидящую к нему спиной женщину, решил, что это и есть администратор, ударил по голове.

Схватка антиподов

Сотрудники кафе независимо друг от друга давали Улану и Исламу совершенно разные характеристики. Оба эти персонажа были совершенными антиподами. Шашлычник Улан - спокойный, уравновешенный, неконфликтный.

Охранник Ислам - вспыльчивый, агрессивный, в минуты гнева себя не контролирующий.

Злиться на администратора, говорили работники кафе, у Улана не было никаких оснований. Отношения у них были вполне нормальные, просто в тот день администратор отстранила его от работы по причине нетрезвости. А с Гульсиной он вообще был знаком шапочно, и причин убивать ее, да еще таким жестоким способом (многочисленными ударами обухом топора), у него точно не было.

Эксперты пришли к выводу, что если бы с женщиной действительно расправился шашлычник, вся его одежда была бы забрызгана кровью. Но на его штанах обнаружили одно–единственное кровавое пятнышко, к тому же расположенное неестественно, будто "нарисованное" специально.

Гульсину, опять же по выводам экспертов, били не только сзади, но и спереди. А это никак не стыкуется с "признательными" показаниями Улана - о том, что он несколько раз ударил ее по затылку.

А вот на одежде Ислама крови, наоборот, было много. И ссадины на его лице и шее свидетельствовали о том, что в ночь убийства Гульсины он с кем–то боролся. И противником его был явно не Улан, который якобы напал на него сзади, пока они шли по коридору.

Выяснилось, что Ислам в свое время проходил лечение в психиатрическом стационаре с диагнозом "легкая степень умственной отсталости". Это не делает его невменяемым и не лишает способности отвечать за свои поступки.

Суд признал Ислама виновным в умышленном лишении жизни другого человека, совершенном с особой жестокостью, и приговорил к пятнадцати годам исправительной колонии усиленного режима.