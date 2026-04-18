Дефицит электроэнергии в ЦА открывает новые возможности для бизнеса

- Светлана Лаптева
Энергетический сектор стран Центральной Азии сталкивается с серьезными вызовами из-за стремительного роста промышленного потенциала и увеличения численности населения. Как отмечает основатель инвестиционного фонда Central Asia Capital Антон Собин в материале для Forbes, региональным властям необходимо не только полностью закрыть текущие потребности в электричестве, но и создать резервные мощности в объеме 3–5 процентов для обеспечения устойчивости энергоузлов.

Эксперт обозначил перспективные ниши для бизнеса в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Одним из приоритетных направлений считается глубокая модернизация сетей. На текущий момент средние потери при транспортировке энергии составляют 12,8 процента, однако использование инновационных трансформаторов и автоматизированных систем учета позволяет сократить этот показатель до 4–5 процентов.

Значительный потенциал заложен в цифровизации и сервисном обслуживании ГЭС и ТЭС. Внедрение аналитических платформ, систем SCADA и технологий "цифровых двойников" поможет продлить срок службы существующих объектов. Кроме того, в труднодоступных районах региона растет спрос на локальные решения - модульные станции, солнечные батареи и накопители энергии, поскольку строительство крупных магистралей в такие зоны часто экономически неоправданно.

Отдельным вектором развития Собин назвал локализацию производств. Создание сборочных цехов непосредственно в регионе помогает компаниям минимизировать логистические затраты и эффективнее соответствовать требованиям местных законодательств.

По мнению эксперта, иностранным инвесторам наиболее выгодно выступать в роли технологических партнеров. Успешная стратегия входа на рынок подразумевает участие в конкретных проектах, инвестиции в подготовку местных кадров и глубокое понимание культурной специфики стран Центральной Азии.


