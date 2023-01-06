Какие изменения вступили в силу с 1 января 2023 года для иностранцев в РФ

Согласно официальному приказу МВД РФ от 21 декабря 2022 года в процесс миграционного учёта и регистрации по месту проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России введены изменения. ASIA-Plus рассказывает, как теперь это будет:

Бланки будут обновленные

С 1 января 2023 года бланки для регистрации иностранного гражданина будут новые. В них добавили пункт с данными дактилоскопии.

В связи с тем, что теперь некоторые полномочия многофункциональных центров (МФЦ) по осуществлению миграционного учёта по месту пребывания и проживания переданы МВД и УВМ (управления по вопросам миграции), дактилоскопия (снятия отпечатков пальцев) будет проводиться прямо в пунктах паспортного контроля (ранее она проводилась в территориальных подразделениях миграционной службы).

Следует отметить, что в пунктах паспортного контроля отпечатки будут снимать у тех, кто в миграционной карте отметил поездку, как "трудовую". Те трудовые мигранты, которые уже находятся на территории России, должна пройти процедуру до конца января.

Для остальных въезжающих на территорию России срок регистрации дактилоскопии зависит от целей визита. В целом, иностранец должен пройти эту процедуру не позднее 90 дней после приезда.

Кстати, это может повлиять на сроки подачи документов (например, при подаче на гражданство): например, если раньше для постановки на миграционный учёт или регистрации все документы можно было оформить в МФЦ, то теперь дактилоскопию нужно сдавать в региональных отделах и управлениях внутренних дел.

Новые бланки 2023 года можно скачать для заполнения на сайтах УВМ, МВД и МФЦ "Мои документы".

Регистрироваться на портале Госуслуг

В офисах "Мои документы" могут, например, отказать иностранному гражданину в регистрации и миграционном учёте, а принимающей или приглашающей стороне - в приёме документов для регистрации по месту проживания на территории России, потому что это можно сделать через официальный сайт Госуслуг, куда нужно внести всю информацию.

Для регистрации на сайте нужны паспорт принимающей или приглашающей стороны с пропиской, адрес регистрации, если он не совпадает с адресом прописки принимающей стороны, паспорт иностранного гражданина и миграционная карта.

Если иностранец имеет разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ), то для регистрации нужно загрузить соответствующие документы.

Рассмотрение заявления о постановке на миграционный учёт через портал составляет 24 часа. Если все пройдет хорошо, то в личном кабинете иностранного гражданина на портале появится уведомления об удачной регистрации и постановки на миграционный учёт.

Лицам без гражданства не нужна миграционная карта

Если нужно поставить через сайт на миграционный учёт лицо без гражданства и у него только временное удостоверение личности, то ему не нужно предоставлять миграционную карту при регистрации.

Изменения для иностранных студентов

Иностранным студентам, которые обучаются в высших учебных заведениях России, будет проще получить разрешение на проживание.

Прибывшие в Россию для получения образования в государственных организациях иностранцы теперь могут упрощенно получить разрешение на временное проживание. То есть:

иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО)

Соответствующие положения вступили в силу с 1 января 2023 года. РВПО будет выдаваться иностранцам по заявлению.

Кроме того, уточняется, что указанная категория лиц получит право в течение 3 лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в России.

Иностранцы, обращающиеся за получением РВПО, не должны подтверждать факт владения русским языком, знание истории России и основ законодательства России, а также ежегодно подавать уведомление о проживании.

Сроки приглашений уменьшили

Согласно приказу МВД России, с 12 декабря сократился срок оформления приглашений на въезд иностранцам и лиц без гражданства в эту страну.

Отмечается, что срок предоставления госулуги сокращен с 20 до 15 рабочих дней.

Это касается случаев, не связанных с оформлением приглашений на въезд высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

Также срок предоставления услуги сокращается при обстоятельствах, связанных с рядом причин:

- необходимостью экстренного лечения;

- тяжелой болезнью или смертью близкого родственника;

- иных обстоятельств, требующих незамедлительного въезда иностранного гражданина в Россию.

Информация о размере госпошлины за предоставление госуслуги размещается на Едином портале.