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В ГКНБ опровергли слова Медеткана Шеримкулова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Заявление экс-спикера ЖК Медеткана Шеримкулова о том, что он не являлся собственником незаконно приватизированного здания школы в селе Жыламыш, не соответствует действительности.

"Данное им заявление в СМИ опровергают имеющиеся документы. В частности, подлинный экземпляр государственного акта, зарегистрированного в книге записей государственных актов на право пользования землей за №1141 от 14.12.1998 года, на бланке за №021438, с момента регистрации с 1998 года по настоящее время незаконно находился в руках членов семьи Медеткана Шеримкулова. Вследствие чего, ОМСУ были лишены возможности принять на баланс вышеуказанный объект.

В связи с чем, работники Гавриловского айыл окмоту Сокулукского района неоднократно обращались к семье Шеримкуловых с просьбой вернуть оригинал вышеуказанного государственного акта. Последнее обращение было осенью 2023 года. В результате принятых ГКНБ КР мер 11 сентября 2024 года на основании "Акта-приема передачи документов" правоустанавливающий документ средней школы в селе Жыламыш Сокулукского района были переданы Гавриловскому айыл окмоту Сокулукского района.

Напомним, на баланс государства возвращено здание двухэтажной школы с прилегающей территорией общей площадью 20 га в селе Жыламыш Сокулукского района Чуйской области стоимостью 376 млн. 339 тыс. сомов".


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URL: https://www.vb.kg/439710
Теги:
приватизация, Кыргызстан, Медеткан Шеримкулов
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