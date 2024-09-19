В типографии "Учкун" выявлена коррупционная схема

Выявлена и пресечена коррупционная схема работников государственного полиграфического центра ОАО "Учкун". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, рабочие цеха по производству бланков строгой отчетности отмеченной типографии Т.у.М. и М.у.Б., вопреки установленных правил печати в целях извлечения личной материальной выгоды, изготавливали дубликаты протоколов об административных правонарушениях. Готовые бланки передавались инспекторам УПСМ по ГУВД г.Бишкек, которые в корыстных целях заменяли ранее выписанные протоколы, тем самым нанося ущерб интересам государства.

Работники типографии Т.у.М. и М.у.Б. задержаны и водворены в ИВС ГУВД , в отношении них проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В настоящее время Госкомитетом продолжается работа по выявлению и пресечению всех обстоятельств отмеченного противоправного деяния, устанавливаются иные лица, способствовавшие его совершению.

Следует напомнить, что 16 сентября 2024 года по данному делу также были задержаны сотрудники УПСМ по ГУВД г.Бишкек.