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В типографии "Учкун" выявлена коррупционная схема

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Выявлена и пресечена коррупционная схема работников государственного полиграфического центра ОАО "Учкун". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, рабочие цеха по производству бланков строгой отчетности отмеченной типографии Т.у.М. и М.у.Б., вопреки установленных правил печати в целях извлечения личной материальной выгоды, изготавливали дубликаты протоколов об административных правонарушениях. Готовые бланки передавались инспекторам УПСМ по ГУВД г.Бишкек, которые в корыстных целях заменяли ранее выписанные протоколы, тем самым нанося ущерб интересам государства.

Работники типографии Т.у.М. и М.у.Б. задержаны и водворены в ИВС ГУВД , в отношении них проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В настоящее время Госкомитетом продолжается работа по выявлению и пресечению всех обстоятельств отмеченного противоправного деяния, устанавливаются иные лица, способствовавшие его совершению.

Следует напомнить, что 16 сентября 2024 года по данному делу также были задержаны сотрудники УПСМ по ГУВД г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/439696
Теги:
ГКНБ, задержание, Бишкек
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