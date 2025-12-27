Погода
Ташиев распорядился арестовать подрядчика по дороге Балыкчы–Каракол

- Карыпбай кызы Толгонай
Сегодня, 27 декабря 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник Камчыбек Ташиев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область, по поручению Президента Садыра Жапарова, провел совещание по ходу строительства автодороги в южной части региона.

В совещании приняли участие руководители муниципальных органов, представители правоохранительных структур, Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, а также подрядных организаций, задействованных в строительстве автодороги "Балыкчы–Барскоон".

Генерал-полковник Камчыбек Ташиев подверг критике затягивание сроков ремонта автодороги протяженностью 141 км на юге Иссык-Кульской области, отметив, что работы на участке "Балыкчы–Барскоон–Каракол" начались еще в 2021 году, однако до настоящего времени не завершены.

Он подчеркнул, что при заключении контракта стоимость строительства одного километра дороги составляла 798 тысяч долларов, тогда как в настоящее время она выросла до 1,3–1,4 миллиона долларов. При этом, несмотря на значительное удорожание, строительные работы не были выполнены в установленные сроки.

Глава ГКНБ указал на слабую организацию работ и недостаточный государственный контроль, заявив, что берет реализацию проекта под личный контроль. В случае несоблюдения сроков и низкого качества работ виновные лица будут привлечены к ответственности.

Также председатель ГКНБ дал поручение о задержании основателя ОсОО "Кыргыз Жол Курулуш" Мирлана Исагалиева за невыполнение в установленные сроки работ на участке автодороги "Балыкчы–Боконбаев–Каракол" в течение пяти лет.

Кроме того, ряду руководителей и представителей подрядных организаций были установлены конкретные сроки и даны поручения по поэтапному завершению дорожно-строительных работ. Согласно поручению, строительство всей автодороги "Балыкчы–Барскоон–Каракол" протяженностью 141 км должно быть полностью завершено до 31 августа 2026 года. Работы поручено активизировать с сегодняшнего дня.


URL: https://www.vb.kg/453874
Теги:
дороги, Иссык-Куль, Камчыбек Ташиев
