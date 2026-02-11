Погода
фанат "Манчестер Юнайтед" превратился в символ позора команды

- Самуэль Деди Ирие
Болельщик "Манчестер Юнайтед" привлёк внимание во всём мире после того, как пообещал не стричь волосы, пока команда не одержит пять побед подряд - серия, которой до сих пор не произошло.

Фрэнк Айлетт в последний раз стригся в октябре 2024 года и уже 493 дня не посещает парикмахера. Челлендж начался ещё во времена Эрика тен Хага и продолжается после нескольких смен тренера - Майкл Каррик стал уже пятым наставником за этот период.

Недавно Айлетт провёл прямую трансляцию матча Премьер-лиги против "Вест Хэма" (1:1), которую смотрели около 120 тысяч человек. Он бурно праздновал гол и разочарованно реагировал на отменённый мяч, однако ничья продлила ожидание необходимой серии из пяти побед.

Необычное обещание превратило болельщика в интернет-персону: его Instagram набрал 1,4 млн подписчиков, а компании начали предлагать рекламные контракты. Его афро стало символом нестабильных результатов клуба.

Каррик подтвердил, что знает о челлендже, но подчеркнул, что это никак не влияет на команду. Также Айлетт оказался в центре инцидента на "Олд Траффорд", когда другой фанат схватил его за волосы - нарушителю впоследствии запретили посещать стадион.

Поскольку "Манчестер Юнайтед" выбыл из всех кубковых турниров, ближайший шанс на пять побед подряд - а значит и на стрижку - может появиться только в марте.


